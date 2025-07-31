災民道謝林俊憲被控自導自演 老伯氣炸拍片澄清 網轟：天災還操作輿論

對於網路謠傳老伯先前向林俊憲道謝是「自導自演」，老伯氣憤表示，當天是接到電話通知，才知道卓揆到他們社區勘災，並非林俊憲叫他要出現，且先前也是他跟林俊憲服務處要了2車的帆布。老伯怒批「我看那些說假的人，才是假的」。（圖擷自臉書）

2025/07/31 11:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風日前侵台重創西南部，近期民進黨立委林俊憲雖然持續分享災區情況卻遭受攻擊，他昨日深夜分享一名老伯現身說法，對於網路謠傳老伯先前向林俊憲道謝是「自導自演」，老伯氣憤表示，當天是接到電話通知，才知道卓揆到他們社區勘災，並非林俊憲叫他要出現，且先前也是他跟林俊憲服務處要了2車的帆布，老伯怒批這一些都是事實，強調自己也是受災戶，並嗆「我看那些說假的人，才是假的」，並揚言「他們再說我就告」。

林俊憲在臉書發文指出，這次針對台南災情的各種謠言攻擊，已經到了無法無天的地步。他表示有名老伯很氣憤的跑到林在新營的服務處，因為老伯看到網路上有人在散播，老伯跑來找林道謝的片段是「自導自演」，希望錄影請林俊憲幫忙發佈。

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林俊憲表示，老伯還原來龍去脈，昨天是因為他接到妻子電話通知，說卓院長到他們社區勘災，並非林俊憲的服務處通知他。老伯到了現場後看到林俊憲便叫住林，才有了那段畫面。

老伯還說，他是民進黨員沒有錯，但確實也是受災戶、是個農民，也確實受到幫忙。林俊憲也表示對阿伯感到非常抱歉，讓老伯無端捲入紛擾，甚至氣得喊著要提告。

林俊憲強調，台南有許多非常資深的民進黨員，平日也踴躍參與社區公共事務，但台南幅員廣大，很難和他們每個人都交流、認識。所以無論是誰去肉搜老伯，甚至知道他是資深黨員，林俊憲反而非常感謝，這次跟創黨黨員一起經歷的事件，反而給了他一個跟這位前輩加深熟識的機緣，更讓他驚覺原來對台南的抹黑攻擊已經如此嚴重。

林俊憲也跟老伯說，未來若當地還有任何需要，隨時向他反映。他也直言「對鄉土的熱愛，是我和阿伯同為民進黨一員，始終堅信的價值」。

雖然在留言區仍有一些攻擊留言，但也有許多網友紛紛留言表示「實在看不懂當前還要以天災來攻擊地方操作輿論，是當災民都瞎了嗎？還要阿伯氣到出來澄清」、「真的很氣！一堆網軍說台南沒有在救災，颱風當天只有災區的人才知道多恐怖，謝謝所有民意代表跟市府的努力」、「7/16林俊憲委員團隊就前往災區送帆布救援，現在還冤枉老人家是臨演」、「到底用什麼心態講阿伯假農夫？噁心到炸」。

有網友更直言「亂造謠的就告，你管他是政治人物還是人民」、「共產黨的方式早就進來台灣了，謊話講了100次就變成真的，我們已經被這些謊話打了10多年了」、「從大罷免前幾週就開始在綠營政治人物版面造謠、惡意分化，很多都是人頭帳戶，尤其是救災，被講的一無是處，請民進黨要正視這些網路社群的謠言殺傷力」。

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