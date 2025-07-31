從「玉東卡本特」到木想傢品牌 偏鄉師生共創夢想

木工老師王嘉納（中）帶著學生們用木作共創夢想，本報於12年前「教育園丁」專題報導獲眾多迴響。（資料照，記者方賓照攝）

2025/07/31 09:07

〔記者林曉雲／台北報導〕一塊木頭，能雕刻出多少夢想的形狀？20多年前，當時的花蓮玉東國中木工老師王嘉納，從教學起步，用木作陪伴孩子成長，教會他們製作傢俱，更種下一種對生活的想像與對家鄉的熱愛，今（2025）年8月2日至8月10日，「wotopia：烏托比亞—木想傢的烏托邦」展覽，將於華山1914文化創意產業園區登場，以「Wood（木）＋ Utopia（烏托邦）」為主題，傳遞木作是產品，也是一種理想生活的具體實踐。

20多年前的花蓮玉東國中木工教室裡，一群青澀的少年們在木材香氣中學會第一道切割、第一次榫接，看似簡單的課程，卻成為許多人改變生命的起點；本報於2013年「教育園丁」專題報導王嘉納和孩子的故事，引發眾多迴響。

請繼續往下閱讀...

王嘉納從「玉東卡本特」學生木工社出發，歷經多年耕耘，許多孩子選擇回到故鄉，延續木工技藝，成為地方創生的重要力量，2023年創造「木想傢」品牌，今年再推出全新品牌名稱與視覺識別「wotopia」，象徵以木構築烏托邦的夢想，共創全新品牌「木想傢wotopia」。

王嘉納表示，展覽將展出木想傢品牌首度亮相的家具作品及生活情境設計，從玉東卡本特到木想傢：呈現教育20年歷程與返鄉青年的行動實踐，以及「手作之心」工藝與理念，展示國產木材應用、實木家具製作流程及永續精神。

此外，將有四場精彩對談，8月2日14時 「台灣木藝教育的未來與永續之路」，由國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮和王嘉納對談；8月3日14時「台灣的職業教育與未來—從課堂到工坊，從練習到職場」，由關懷台灣文教基金會董事長李濤 和王嘉納對談；8月9日14時 「wotopia品牌視覺設計歷程」，由IF OFFICE創意總監馮宇和王嘉納對談，最後一場8月10日14時 「一段以木築夢的旅程—木想傢的過去、現在與未來」，則由華山1914文創園區董事長王榮文和王嘉納對談。

今年8月2日至8月10日，「wotopia：烏托比亞—木想傢的烏托邦」展覽，將於華山1914文化創意產業園區登場。（王嘉納提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法