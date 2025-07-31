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    台東溫體豬肉50年最貴且缺貨 8月增加休市3天

    養豬戶減少，夏天豬長得慢，雙重影響，台東豬價節節上漲。（記者黃明堂攝）

    養豬戶減少，夏天豬長得慢，雙重影響，台東豬價節節上漲。（記者黃明堂攝）

    2025/07/31 09:16

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東的婆婆媽媽們今年到市場買豬肉都感受到一天比一天貴，因為毛豬的售價短短幾個月從每公斤平均90多元一路飆漲到120元，肉販買貴自然賣貴，兩方都唉唉叫！不僅如此，豬還嚴重缺貨，為調節供需，台東肉類商業同業公會公告8月每月除每週既定兩日公休，再增加8、15、22日共3天休市。

    台東市中央市場的豬肉攤經營愈來愈困難了，即使開市日，也有攤販因買不到而乾脆休攤，有的從冷藏櫃拿存貨出來賣，當日現宰現賣的肉攤也有不少消費者問了價格就搖頭離去，一斤動輒逾百元，買不下手。台東肉類商業同業公會理事長彭郁淳坦言，現在的豬肉價格是50年來最貴，而且台東比外縣市貴。

    彭郁淳說，供需失調豬價節節飆升主因，因為大環境的影響，設立養豬場困難重重，養豬戶愈來愈少，供應量也愈來愈少，加上近來夏天天氣太熱，豬隻食慾不振，吃得少就長得慢，毛豬的售價短短幾個月，從每公斤90多元飆漲到120元！可以說是50年來最貴，如果不想辦法，豬價就回不去了，降不下來了。

    中央市場一位豬肉攤老闆無奈的表示，這種天價，不可能攤商自行吸收，買貴賣貴只能漲價，那就苦了消費大眾了！到市場採買的婆婆媽媽也感嘆，豬肉真的很難買下手，受到中南部連續豪雨影響，蔬菜也不便宜，一張千元大鈔，隨便買幾樣就沒了，買全家一天的伙食量都不夠。

    台東市中央市場不少豬肉攤無肉可賣，乾脆休攤。（記者黃明堂攝）

    台東市中央市場不少豬肉攤無肉可賣，乾脆休攤。（記者黃明堂攝）

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