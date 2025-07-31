苗栗台6線鐵路地下道遇雨泥濘 公路局、農水署及台鐵聯手改善

台6線北勢大橋西側的鐵路地下道機車道，近年來遇大雨即出現車道泥濘狀況。（圖由沈發惠辦公室提供）

2025/07/31 09:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台6線北勢大橋西側的鐵路地下道機車道，近年來遇大雨即出現車道泥濘狀況，影響機車騎士通行與安全。縣議員徐筱菁接獲地方陳情，透過立委沈發惠協助，經與公路局等相關單位會勘，共同處理改善，沈發惠國會辦公室並將持續追蹤。

沈發惠國會辦公室依現場狀況發現，鐵道旁有農業部農田水利署溝渠通過；台鐵公司的鐵道排水道也有明確破洞缺口，可能是上方流水來源，加上邊坡擋土牆裂縫處雨水沖刷，泥土雨水伴隨而下；加上台6線管養單位公路局養護路段排水不良，導致路面泥濘。

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沈辦遂要求交通部公路局辦理會勘，邀請農水署、台鐵公司、公路局苗栗工務段派員出席，共同釐清相關責任，並依權責分工處理。

經沈發惠指派辦公室秘書連森裕協調，農水署苗栗管理處同意就鐵路橋側溝水源改道；台鐵公司同意將地下道上方鐵路排水溝之破洞先行填補，並持續觀察相關路段，保障路基安全；苗栗工務段則就農水署及台鐵公司相關水路調整與漏水改善後再行觀察評估，倘滲漏水狀況仍有影響用路人車安全之虞，後續以截、導排設施辦理改善。

沈發惠國會辦公室發現台鐵公司的鐵道排水道有明確破洞缺口。（圖由沈發惠辦公室提供）

縣議員徐筱菁接獲地方陳情，透過立委沈發惠協助，經與公路局等相關單位會勘，共同處理改善。（沈發惠辦公室提供）

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