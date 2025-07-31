百年老校不說再見 台南4校停辦將活化轉型

新營新橋國小允中館前廣場。（圖由南市教育局提供）

2025/07/31 08:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕少子化浪潮下，一間間陪伴在地學子成長的小學逐漸走入歷史。台南市8月1日（114學年度）起，再有西埔國小、玉山國小、雙春國小，以及擁有百年歷史的新橋國小共4校，併入鄰近學校並轉型為第2校區。雖是「停辦」，卻不等於「說再見」，南市府教育局強調「停辦不廢校」，盼讓老校舍繼續在社區中發光。

位於南化區的西埔國小與玉山國小，將分別併入南化國小與北寮國小；北門區的雙春國小併入蚵寮國小；新營區的新橋國小，則併入新興國小。新橋國小創校可追溯至1920年，其前身為查畝營公學校鐵線橋分校，1922年獨立為「鐵線橋公學校」，1968年更名為新橋國民小學。是陪伴地方走過戰後、農村歲月的1座百年老校。

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教育局長鄭新輝表示，對學生的照顧不會中斷，停辦學校學生皆可搭乘交通車至學區內就近學校，市長獎名額照常保留、學習輔導與就學福利全數延續，讓家長與學生能安心適應新環境。為鼓勵學校積極轉型，每所合併學校前3年每年可獲得300萬元自主運用經費，第4年後仍有每年150萬元支持，餘額也可留為校務基金延續使用。

事實上，這場校園轉型的腳步，早在113學年度便已開始。六甲國小湖東分校、西港國小金砂分校、北門國小玉湖分校及龍崎國小龍船分校先後停辦。其中，湖東分校創校於1924年，僅剩1名畢業生，6月舉行的畢業典禮溫馨感人，如1場對百年老校的深情道別。

儘管學童逐年減少，校園的價值並未因此歸零。教育局強調，停辦校區未來將活化再利用，不只是母校第2校區，也可結合社區需求，作為高齡長者學習場域、社區活動中心、關懷據點、社區大學或樂齡教育據點，讓原本的教育空間持續陪伴居民。

校園也許安靜了，但記憶不會被遺忘。那棟老教室、那座操場，仍會在不同形式中，與社區的生命脈動緊密相連。

北門區雙春國小。（圖由南市府提供）

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