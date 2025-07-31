暴雨整夜狂炸 南投縣水里鄉、信義鄉及國姓鄉31日停班、停課

暴雨狂炸，南投信義鄉明德村與水里鄉上安村交界的防汛道，再度被土石流淹沒。（明德村長吳瑞龍提供）

2025/07/31 08:02

〔記者張協昇／南投報導〕西南氣流發威，南投縣多個鄉鎮從今（31日）天凌晨至清晨遭受暴雨狂炸，全國前100名累積雨量，前5名都集中在南投，淹水及土石流災情陸續傳出，南投縣政府宣布水里鄉、信義鄉及國姓鄉今（31日）停班、停課。

南投縣從昨天開始，各地即降下滂沱大雨，貓羅溪等溪流均暴漲，並陸續傳出淹水、樹倒、土石流及坍方落石等災情，傍晚後雖雨勢稍歇，但入夜後又不斷降下滂沱大雨，且伴隨閃電雷鳴。

請繼續往下閱讀...

根據中央氣象署資料，從凌晨0時至清晨5時20分，全國前100名累積雨量前5名都在集集及水里，其中集集達248毫米、水里也有210.5毫米，水里鄉連日累積雨量更達600毫。

由於淹水及土石流等災情不斷傳出，導致交通中斷或阻礙通行，民眾也在臉書社團留言「雨下成這樣，出門開車騎車視線都不清楚，還不到豪雨假標準嗎?」、「雨水用倒的都沒停，是不是該放假了?」，並互相提醒已有不少人騎車經過淹水及泥濘處摔車，出門一定要小心。

暴雨整夜狂炸，全國前五名累積雨量都在南投縣集集及水里。（截取自氣象署）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法