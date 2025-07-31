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    中市府未能舉證被打臉！吊臂掉落中捷軌道釀1死15傷 法院撤銷18萬元罰鍰

    興富發文心愛悅建案的吊臂掉落中捷軌道造成1死15傷，台中市府都發局處罰承攬包商27萬元，其中的18萬元被法院撤銷。（台中市府提供）

    興富發文心愛悅建案的吊臂掉落中捷軌道造成1死15傷，台中市府都發局處罰承攬包商27萬元，其中的18萬元被法院撤銷。（台中市府提供）

    2025/07/31 08:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中捷運沿線的興富發文心愛悅建案，施工用的塔式起重機（塔吊）伸臂於2023年5月10日，掉落到中捷鐵軌，導致列車撞上，人權學者林淑雅當場死亡，乘客15人受傷的重大事故，台中市政府都市發展局認為承攬「塔吊」拆除的廠商齊裕營造公司，違反「建築法」的3條法律，各處罰9萬元，合計27萬元，齊裕公司提起行政訴訟，聲明撤銷處分，台中高等行政法院判決其中的18萬元罰鍰撤銷。

    此案的刑事責任，台中地方法院今年2月依過失致死罪，判處不當拆卸吊臂釀禍的2名工人，各1年2月、1年徒刑，均緩刑3年；民事部分，除了一位輕傷的外籍學者之外，2名工人已賠償死傷者共4000多萬元和解。

    判決書指出，齊裕公司承攬上述建案的「塔吊」拆除工程，再將工程轉包下游廠商，案發後中市政府都發局依違反「建築法」第63條，施工場所無維護安全、防範危險的適當設備或措施；違反同法第65條第3款，機械施工不能穩定，卻沒有扶以撐柱或拉索；同法第68條第1項，施工中損及公共設施，各裁處齊裕公司9萬元。

    齊裕公司聲明撤銷罰鍰的主要理由，是都發局沒有說明處分理由，另外，處罰的事實中，也沒有提及傷亡另一因素，是中捷諸多設置與管理違失，原本靜止車站的列車，吊臂掉落軌道一段時間仍發車前行，造成列車撞擊吊臂導致死傷。

    台中高等行政法院地方庭審理時，請都發局舉證且具體說明，齊裕公司違反「建築法」第63條的「未有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」為何？都發局卻無具體說明與舉證；至於違反同法第65條第3款，法官認為都發局是「自行臆測」，也沒有舉證證明「塔吊」拆除，屬於機械自身不能穩定，需扶以撐助或拉索，上述兩項處分不適法，合計18萬元罰鍰判決撤銷，至於同法第68條第1項，施工中不得損及公共設施，這部分則維持原處分，可上訴。

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