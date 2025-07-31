中南部超大豪雨！7/31停班停課一次看（不斷更新）
西南氣流持續影響，天氣不穩定，中南部今天仍有縣市宣布停班停課消息。（資料照）
首次上稿 07:24
更新時間 07:57
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（30日）受西南氣流影響，易有短延時強降雨，且降雨往平地擴展、雨勢也將增大，苗栗以南及台東有大雨或局部豪雨。本報為讀者整理今天停班停課相關資訊一覽。
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雲林縣
古坑鄉草嶺國民小學今天停止上班、停止上課。
南投縣
國姓鄉今天上午07:30起停止上班、停止上課。
水里鄉今天停止上班、停止上課。
信義鄉今天上午06：30起停止上班、停止上課。
信義鄉人和國民小學今天停止上班、停止上課。
信義鄉雙龍國民小學今天停止上班、停止上課。
魚池鄉五城國民小學今天停止上班、停止上課。
嘉義縣
中埔鄉今天停止上班、停止上課。
竹崎鄉今天停止上班、停止上課。
梅山鄉今天停止上班、停止上課。
番路鄉今天停止上班、停止上課。
大埔鄉今天停止上班、停止上課。
阿里山鄉今天停止上班、停止上課。
台南市
南化區瑞峰國民小學今天停止上班、停止上課。
高雄市
六龜區今天停止上班、停止上課。
甲仙區今天停止上班、停止上課。
那瑪夏區今天停止上班、停止上課。
美濃區今天停止上班、停止上課。
茂林區今天停止上班、停止上課。
桃源區今天停止上班、停止上課。
屏東縣
三地門鄉今天停止上班、停止上課。
霧台鄉今天停止上班、停止上課。
瑪家鄉今天停止上班、停止上課。
泰武鄉今天停止上班、停止上課。
來義鄉今天停止上班、停止上課。
春日鄉今天停止上班、停止上課。
獅子鄉今天停止上班、停止上課。
牡丹鄉今天停止上班、停止上課。
台東縣
達仁鄉土坂國民小學今天停止上班、停止上課。
詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。
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