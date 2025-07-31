中南部超大豪雨！7/31停班停課一次看（不斷更新）

西南氣流持續影響，天氣不穩定，中南部今天仍有縣市宣布停班停課消息。（資料照）

2025/07/31 07:57

首次上稿 07:24

更新時間 07:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（30日）受西南氣流影響，易有短延時強降雨，且降雨往平地擴展、雨勢也將增大，苗栗以南及台東有大雨或局部豪雨。本報為讀者整理今天停班停課相關資訊一覽。

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雲林縣

古坑鄉草嶺國民小學今天停止上班、停止上課。

南投縣

國姓鄉今天上午07:30起停止上班、停止上課。

水里鄉今天停止上班、停止上課。

信義鄉今天上午06：30起停止上班、停止上課。

信義鄉人和國民小學今天停止上班、停止上課。

信義鄉雙龍國民小學今天停止上班、停止上課。

魚池鄉五城國民小學今天停止上班、停止上課。

嘉義縣

中埔鄉今天停止上班、停止上課。

竹崎鄉今天停止上班、停止上課。

梅山鄉今天停止上班、停止上課。

番路鄉今天停止上班、停止上課。

大埔鄉今天停止上班、停止上課。

阿里山鄉今天停止上班、停止上課。

台南市

南化區瑞峰國民小學今天停止上班、停止上課。

高雄市

六龜區今天停止上班、停止上課。

甲仙區今天停止上班、停止上課。

那瑪夏區今天停止上班、停止上課。

美濃區今天停止上班、停止上課。

茂林區今天停止上班、停止上課。

桃源區今天停止上班、停止上課。

屏東縣

三地門鄉今天停止上班、停止上課。

霧台鄉今天停止上班、停止上課。

瑪家鄉今天停止上班、停止上課。

泰武鄉今天停止上班、停止上課。

來義鄉今天停止上班、停止上課。

春日鄉今天停止上班、停止上課。

獅子鄉今天停止上班、停止上課。

牡丹鄉今天停止上班、停止上課。

台東縣

達仁鄉土坂國民小學今天停止上班、停止上課。

詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

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