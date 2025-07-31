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    中南部持續多雨到下週 慎防致災雨、劇烈天氣

    氣象專家指出，受「西南季風」持續影響，今日至下週一中南部「連日多雨」，且可能出現大量「致災雨」，以及小範圍「劇烈天氣」。（資料照）

    氣象專家指出，受「西南季風」持續影響，今日至下週一中南部「連日多雨」，且可能出現大量「致災雨」，以及小範圍「劇烈天氣」。（資料照）

    2025/07/31 09:27

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，受「西南季風」持續影響，今日至下週一中南部「連日多雨」，且可能出現大量「致災雨」、以及小範圍「劇烈天氣」。下週二西南季風北移，雨勢雖會減緩，但因中南部大氣不穩定，仍會出現較大雨勢，預估要到下週三至週五才會恢復晴朗穩定。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據中央氣象署最新預報顯示，今日白天起，由於環境的西南氣流將漸轉為西南風，苗栗以南地區及東南部的山區仍有短暫陣雨或雷雨，且南部降雨範圍會較廣，中南部地區維持仍有大雨或局部豪雨發生，不過雨歇空檔增大、降雨強度也會逐漸減弱。至於其它地區則為多雲，回復到午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

    「林老師氣象站」表示，預估這樣的天氣型態，將會延續到週六，下一波的西南風增強則會在週日（8月3日）前後，屆時全台降雨機會再度增大，尤其是中南部又要留意集中性與連續性的劇烈降雨。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週一受「季風低壓環流」南側的「西南季風」影響，迎風面中南部為「連日多雨」的型態；大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量「致災雨」，其中並有小範圍「劇烈天氣」發生的機率，午後影響的範圍擴大。至於山區也應防範坍方、落石、土石流，低漥他區應防淹水。

    吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週二西南季風北移、減弱，雨勢略緩，但中南部大氣不穩定，仍有較大雨勢，應注意其對災情的影響。下週三至週五太平洋高壓增強，晴朗穩定，連山區午後降雨的機率都逐日降低，各地恢復為酷熱的「盛夏」，全台最高氣溫達38度，要注意防曬、防中暑。

    吳德榮提到，根據氣象署「颱風暴風圈侵襲機率圖」顯示，「輕颱竹節草」受季風低壓環流導引，昨日傍晚登陸上海，偏西北西前進，今將減弱為熱帶低壓。至於「輕颱柯羅莎」則持續在日本南方海面，預估未來將偏北逼近日本本州、再向東北大迴轉。

    「林老師氣象站」指出，由於環境的西南氣流將漸轉為西南風，苗栗以南地區及東南部的山區仍有短暫陣雨或雷雨，且南部降雨範圍會較廣，中南部地區維持仍有大雨或局部豪雨發生。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」指出，由於環境的西南氣流將漸轉為西南風，苗栗以南地區及東南部的山區仍有短暫陣雨或雷雨，且南部降雨範圍會較廣，中南部地區維持仍有大雨或局部豪雨發生。（圖擷自臉書）

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