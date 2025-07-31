07/31 各報重點新聞一覽

726大罷免全敗，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，他要承擔所有批評，並向所有公民團體與支持者，深深致上歉意。（民進黨提供）

2025/07/31 06:43

自由時報

726大罷免失利 賴道歉 823罷免 繼續與公民並肩同行

七二六大罷免全盤皆墨，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，並向所有公民團體與支持者，深深致上歉意；面對八二三罷免投票，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。

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2歲幼兒專班 7年增逾千班 就讀名額多1.7萬 今年再增設100班

家長對兩歲專班需求殷切，教育部補助設置兩歲專班及提供平價優質的公共化幼兒園，自一○六至一一三學年度已增設兩歲專班達一一六○班，共增加一萬七○○○名就讀名額，今年預計再增設一百班，提供更多幼兒就學機會，助減輕家庭負擔。

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高雄一家3口被綁 綁匪開價1億 付贖1140萬獲釋 3嫌落網起訴

經商致富的林姓男子遭綁匪集團鎖定，林男的兒子先被設局綁走，林母出面救子也被歹徒控制，綁匪開價一億元，林姓富商最後出面，被綁匪押著籌了一千一百四十萬元現金才讓一家三口平安獲釋，檢警獲報循線逮捕主嫌王富灃及兩名小弟，至於另名主嫌蔣忠穎案發後潛逃越南，目前被檢方發布通緝。

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聯合報

賴清德向公民團體致歉 823民進黨持續罷免戰

大罷免大失敗，兼任民進黨主席的賴清德總統昨天表示，民進黨做得不夠的地方，他要承擔所有批評，也要向所有投入的公民團體與支持者，深深致上歉意；面對八月廿三日第二波罷免藍委行動，民進黨會繼續與公民並肩同行，一起走完最後一哩路。

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川普：印度輸美商品關稅25% 白宮已向台灣提出最佳稅率關稅

美國總統川普卅日在社群媒體宣布，美國八月一日起將對印度輸美商品課百分之廿五關稅，另將加上對印度從俄羅斯購買能源等事項的懲罰。

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中國時報

賴清德：823大罷免 全黨與公民同行

「726」大罷免投票落幕，公民團體及民進黨遭完封，經數日沉澱後，朝野重新整隊備戰，進入第二回合「823」對抗。藍綠兩黨30日均召開中常會，身兼民進黨主席的賴清德總統首度向公民團體致歉，並宣示民進黨會陪公民團體走完最後一哩路。國民黨主席朱立倫則喊話全黨團結應戰，強調823是他「放心交棒前的最後一役」。

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美媒質疑川普與中談判 會出賣台灣

《國會山莊報》與《華盛頓郵報》等媒體30日報導，美國為加速推動與中國的貿易協議，對中態度軟化，展現一連串讓步，令外界憂心美國將對台政策作為談判籌碼。報導指出，台灣未來恐進入「單打獨鬥時代」，不再能倚賴華府支持，並質疑川普為穩定對中關係而出賣台灣。

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教育部補助設置兩歲專班及提供平價優質的公共化幼兒園，7年已增設兩歲專班達1160班，共增加1.7萬名就讀名額，今年預計再增設100班。（資料照）

林家母子先被綁票，歹徒用大型橘紅色塑膠桶轉移肉票。（記者黃佳琳翻攝）

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