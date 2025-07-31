苗栗以南超大豪雨！午後全台雷陣雨 大台北防36度以上高溫

中央氣象署表示，今天西南氣流持續影響，中南部山區因地形作用有持續性強降雨。（資料照）

2025/07/31 07:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（31日）清晨西南氣流持續影響，天氣不穩定，中南部山區因地形作用有持續性強降雨，嘉義以南的降雨會往平地擴展，雨勢也將增大，苗栗以南及台東有大雨或局部豪雨，南部山區有局部豪雨以上降雨發生機率。

氣象署指出，白天開始西南氣流減弱，降雨稍減少，但西南風影響水氣偏多，天氣仍不穩定，苗栗以南地區及東南部山區有陣雨或雷雨，南部地區下雨時間較長，嘉義以南地區及中部山區易有大雨或局部豪雨，新竹以北及宜花東午後雷陣雨機率提高，大台北地區及其他山區有局部大雨發生機率。

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此外，氣象署清晨6時10分發布豪雨特報稱，今天台中市地區、南投縣地區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，彰化縣地區、台南市山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗地區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，中南部及台東降雨明顯，高溫約28至31度，其他地區較悶熱，高溫約32至35度，其中大台北有局部36度以上高溫發生機率。離島天氣方面，澎湖陰時多雲短暫陣雨，氣溫27至31度；金門多雲短暫陣雨，氣溫28至33度；馬祖多雲，氣溫28至32度。

第8號颱風竹節草（CO-MAY），昨天（30日）晚間8時中心位於台北北方670公里處，即中國上海市，未來以西北西轉西進行，強度將逐漸減弱；第9號颱風柯羅莎（KROSA），昨天晚間8時中心位於台北東北東方2200公里海面，未來將往日本南方海面移動。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及金門為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

週五（8月1日）至週六（8月2日）西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，大台北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

下週日（8月3日）、下週一（8月4日）西南風增強，易有短延時強降雨，苗栗以南地區有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，北部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週二（8月5日）西南風逐漸減弱，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週三（8月6日）各地大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 25 ~ 31 27 ~ 30 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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