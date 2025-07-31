高雄桃源山區24小時雨量破1千毫米 南橫公路2路段路基流失

高雄山區今持續豪雨狂炸。（市府提供）

2025/07/31 06:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕西南氣流持續發威，高雄市今持續降雨，桃源區24小時累積雨量突破1000毫米，南橫公路台20桃源區81k+100草水路段路基流失30公尺，台20線79k樂樂路段路基流失約40公尺，道路緊急封閉，目前雨勢持續中，提醒民眾注意。

高雄山區豪雨狂炸，根據氣象署資料，桃源區24小時累積雨量已經突破1000毫米，其次為那瑪夏區及六龜區24小時累積雨量突破700毫米，市區也有明顯雨勢，雨勢持續中，請民眾嚴加防範。

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氣象署持續發布豪雨特報，高雄山區有局部大豪雨或超大豪雨，平地有局部大雨或豪雨，請民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

高雄氣象站表示，高雄山區今日降雨依舊持續到上半天，下午後西南風減弱後，山區降雨才會逐漸趨緩，但仍會有斷斷續續陣雨，提醒民眾注意。

南橫公路台20線79k樂樂路段路基流失約40公尺，道路緊急封閉。（公路局提供）

南橫公路台20桃源區81k+100草水路段路基流失30公尺，道路緊急封閉。（公路局提供）

南橫公路台20桃源區81k+100草水路段路基流失30公尺，道路緊急封閉。（公路局提供）

南橫公路台20線79k樂樂路段路基流失約40公尺，道路緊急封閉。（公路局提供）

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