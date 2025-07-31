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    網紅教中國人「濫訴台人」藉機來台旅遊 民眾籲移民署嚴格把關

    在中國發展的網紅「麥狗886」羅李晟近日在抖音、小紅書發布影片，傳授中國人來台旅遊新方法，聲稱只要告台灣人或台灣人告你，就可憑著訴訟去「台灣省」旅遊15天。（圖擷取自抖音）

    在中國發展的網紅「麥狗886」羅李晟近日在抖音、小紅書發布影片，傳授中國人來台旅遊新方法，聲稱只要告台灣人或台灣人告你，就可憑著訴訟去「台灣省」旅遊15天。（圖擷取自抖音）

    2025/07/31 07:41

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共仍未開放中客來台觀光，在中國發展的網紅「麥狗886」羅李晟近日在抖音、小紅書發布影片，傳授中國人來台旅遊新方法，聲稱只要告台灣人或台灣人告你，就可憑著訴訟去「台灣省」旅遊15天；有民眾質疑，這是鼓吹中國人「濫訴」來台旅遊，移民署應嚴格把關，以免增加台灣司法體系的負擔。

    羅李晟以「驚呆了！台灣旅遊新方法」為題發布短影音稱，只要告台灣人或台灣人告你，就可以憑著這個訴訟去「台灣省」應訴15天，便可將台灣從南玩到北。台灣從南開到北只要5小時，比起以前傳統的通行證，這個方法簡單多了，難怪最近這麼多人要告我！

    羅李晟更說，你想去台灣玩，如果你找不到好的辦法，歡迎你來告我，你就可以去了。希望你是個有家庭觀念的人，希望你是一個支持兩岸一家親的人，希望有更多交流的同胞。

    有台灣民眾質疑，「麥狗886」在小紅書鼓吹中國人「濫訴」使用假簽證來台旅遊，請移民署嚴格把關，不要核准此類簽證，以免增加台灣司法體系的負擔。

    此外，也有網友質疑，蔣家第四代蔣友青去年8月接受奉化台辦招待，回到浙江奉化參與「認祖歸宗」統戰活動，當時身旁有3名台灣網紅隨行，其中一人便是「麥狗886」。

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