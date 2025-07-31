為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨彈轟苗栗以南11縣市！5地區「紫爆」 大雷雨炸中彰投

    中央氣象署凌晨對苗栗以南11縣市發布豪雨，南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣紫爆慎防「超大豪雨」；台南市留意「大豪雨」。（擷取自中央氣象署網站）

    中央氣象署凌晨對苗栗以南11縣市發布豪雨，南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣紫爆慎防「超大豪雨」；台南市留意「大豪雨」。（擷取自中央氣象署網站）

    2025/07/31 00:53

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署凌晨對發布苗栗以南11縣市豪雨特報提醒，受西南氣流影響，易有短延時強降雨，其中，南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣紫爆慎防「超大豪雨」；台南市山區留意「大豪雨」。

    氣象署也對「台中市、彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到凌晨3點45分。示警區域台中市中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、潭子區、新社區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區；彰化縣芬園鄉；南投縣草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉。

    氣象署指出，今天（31日）南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，南投縣地區及台南市山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣地區有局部大雨或豪雨，雲林及苗栗地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

    超大豪雨地區：

    南投縣山區埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉；雲林縣山區古坑鄉；嘉義縣山區竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；高雄市山區六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區；屏東縣山區三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。

    大豪雨地區：

    南投縣平地南投市、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉；台南市山區楠西區、南化區。

    豪雨地區：

    台中市全境；彰化縣全境；嘉義市全境；嘉義縣平地太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉；台南市平地新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區；高雄市平地鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區；屏東縣平地屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉及恆春半島恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉；台東縣全境。

    大雨地區：

    苗栗縣全境；雲林縣平地斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉。

    氣象署也對「台中市、彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到凌晨3點45分。（擷取自中央氣象署網站）

    氣象署也對「台中市、彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到凌晨3點45分。（擷取自中央氣象署網站）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播