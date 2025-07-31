雨彈轟苗栗以南11縣市！5地區「紫爆」 大雷雨炸中彰投

中央氣象署凌晨對苗栗以南11縣市發布豪雨，南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣紫爆慎防「超大豪雨」；台南市留意「大豪雨」。（擷取自中央氣象署網站）

2025/07/31 00:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署凌晨對發布苗栗以南11縣市豪雨特報提醒，受西南氣流影響，易有短延時強降雨，其中，南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣紫爆慎防「超大豪雨」；台南市山區留意「大豪雨」。

氣象署也對「台中市、彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到凌晨3點45分。示警區域台中市中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、潭子區、新社區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區；彰化縣芬園鄉；南投縣草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉。

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氣象署指出，今天（31日）南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，南投縣地區及台南市山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣地區有局部大雨或豪雨，雲林及苗栗地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨地區：

南投縣山區埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉；雲林縣山區古坑鄉；嘉義縣山區竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉；高雄市山區六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區；屏東縣山區三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。

大豪雨地區：

南投縣平地南投市、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉；台南市山區楠西區、南化區。

豪雨地區：

台中市全境；彰化縣全境；嘉義市全境；嘉義縣平地太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉；台南市平地新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區；高雄市平地鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區；屏東縣平地屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉及恆春半島恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉；台東縣全境。

大雨地區：

苗栗縣全境；雲林縣平地斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉。

氣象署也對「台中市、彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到凌晨3點45分。（擷取自中央氣象署網站）

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