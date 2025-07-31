高雄餐飲業廢水阻塞下水道稽查7成8不合格 最重可罰10萬

高雄加強稽查餐飲業廢水阻塞下水道。（記者陳文嬋攝）

2025/07/31 00:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局為維護公共汙水下水道系統正常運作，加強稽查餐飲業廢水阻塞下水道，近半年抽查154家，竟高達121家未通過，不合格率達78％，以便當店、速食店及人氣名店最多，限期1個月改善，違者將依下水道法裁處，最重可罰10萬元。

餐飲業廢水含有大量油脂與殘渣，容易在下水道中皂化結塊，影響排水功能，水利局透過管線清理維護，清查阻塞嚴重區域，針對周邊餐飲業者進行水質檢測，近半年抽查154家，高達121家未通過。

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水利局說，以便當店、速食店及人氣名店為主，因人氣高生意好，油脂排放量也較大，限期1個月改善，應設置油脂截留器，廢水經過處理符合標準，才能排放汙水下水道。

水利局指出，餐飲業者若未設置油脂截留器或設置卻未妥善清理，水質採樣檢驗未達汙水下水道納排水質標準，經市府輔導、提供建議，限期1個月未改善，將依違反下水道法開罰1萬至10萬元，並持續要求改善到符合納排水質標準，避免廢水阻塞下水道排水。

水利局提醒民眾及店家，清洗餐具前應先以紙巾擦拭去油汙，並將殘渣分離處理後再清洗，切勿將未完全磨碎廚餘及廢物、衛生棉等不當廢棄物排入下水道，並應定期清理，確保建物內部與公共汙水系統暢通，延長下水道使用年限，營造乾淨、安全生活環境。

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