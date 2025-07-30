為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    上游炸雨飆破370毫米 曾文水庫放水單日放掉一座日月潭

    曾文水庫調節性放水，3條巨大白色水瀑從溢洪道閘門口傾洩而下，相當壯觀。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫調節性放水，3條巨大白色水瀑從溢洪道閘門口傾洩而下，相當壯觀。（記者吳俊鋒攝）

    2025/07/30 23:53

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕西南氣流發威，曾文水庫上游今天降雨飆破370毫米，水庫超越滿水位，水利署南區水資源分署增加調節性放水，每秒達到2150立方米，271天以來最大。降雨持續，截至深夜11點，單日放水量累積約1.3億立方米，相當於1座日月潭水庫。

    曾文水庫上游今天的累積降雨量也是去年7月下旬「凱米」颱風573.6毫米後的單日最大，顯見這波西南氣流的威力。

    南水分署觀測，曾文水庫集水區今天凌晨1點起出現劇烈降雨，上游「進帳」豐沛，放水量從550、800、1450等立方米持續增加。

    今天早上7點來到最高的2150立方米，是去年11月1日「康芮」颱風的2550立方米之後的每秒最大量。

    除了發電放水50立方米、永久河道放水100立方米、防淤隧道放水650立方米，溢洪道3門全開共1350立方米，合計2150立方米，從早上7點持續操作到晚間8點。

    晚間8點起，放水量降為每秒1700立方米，深夜再度出現明顯降雨，10點起又增加到2150立方米，籲請下游居民遠離河岸，注意安全。

    放水期間，溢洪道開啟，3條巨大的白色水瀑傾洩而下，如萬馬奔騰般，場面壯觀。

    南水分署人員緊盯集水區降雨、入流的實際狀況，每分鐘都在應變評估，精準操作調節性放水量，確保水庫與下游河川的安全。

    根據觀測，截至今夜11點，曾文水庫水位標高229.12公尺，與烏山頭水庫的蓄水率都是100％，兩者合計有效蓄水量逾5.56億立方米。

    上游降雨不斷，曾文水庫持續滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨不斷，曾文水庫持續滿水位。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播