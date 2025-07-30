上游炸雨飆破370毫米 曾文水庫放水單日放掉一座日月潭

曾文水庫調節性放水，3條巨大白色水瀑從溢洪道閘門口傾洩而下，相當壯觀。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/30 23:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕西南氣流發威，曾文水庫上游今天降雨飆破370毫米，水庫超越滿水位，水利署南區水資源分署增加調節性放水，每秒達到2150立方米，271天以來最大。降雨持續，截至深夜11點，單日放水量累積約1.3億立方米，相當於1座日月潭水庫。

曾文水庫上游今天的累積降雨量也是去年7月下旬「凱米」颱風573.6毫米後的單日最大，顯見這波西南氣流的威力。

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南水分署觀測，曾文水庫集水區今天凌晨1點起出現劇烈降雨，上游「進帳」豐沛，放水量從550、800、1450等立方米持續增加。

今天早上7點來到最高的2150立方米，是去年11月1日「康芮」颱風的2550立方米之後的每秒最大量。

除了發電放水50立方米、永久河道放水100立方米、防淤隧道放水650立方米，溢洪道3門全開共1350立方米，合計2150立方米，從早上7點持續操作到晚間8點。

晚間8點起，放水量降為每秒1700立方米，深夜再度出現明顯降雨，10點起又增加到2150立方米，籲請下游居民遠離河岸，注意安全。

放水期間，溢洪道開啟，3條巨大的白色水瀑傾洩而下，如萬馬奔騰般，場面壯觀。

南水分署人員緊盯集水區降雨、入流的實際狀況，每分鐘都在應變評估，精準操作調節性放水量，確保水庫與下游河川的安全。

根據觀測，截至今夜11點，曾文水庫水位標高229.12公尺，與烏山頭水庫的蓄水率都是100％，兩者合計有效蓄水量逾5.56億立方米。

上游降雨不斷，曾文水庫持續滿水位。（記者吳俊鋒攝）

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