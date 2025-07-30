《造山者》製片曝副標題玄機 未用訪談捐清大、交大口述歷史典藏

《造山者-世紀的賭注》製片蔣顯斌曝片名副標原本叫「半世紀的賭注」。（記者黃政嘉攝）

2025/07/30 23:41

〔記者黃政嘉／桃園報導〕2025桃園電影節今晚在桃知道威秀影城舉辦台灣半導體產業紀錄片《造山者-世紀的賭注》專場觀影活動，製片人蔣顯斌爆料，片名副標題原叫「半世紀的賭注」，本來是個回看50年的故事，結果做著就深深感覺「賭注完全沒有結束，還有下半場的挑戰。」訪問的人超過80位，取捨是極大挑戰，「沒用到的訪談，把它打包成口述歷史，捐給清大跟交大，作未來典藏。」

《造山者-世紀的賭注》由金馬獎導演蕭菊貞執導，歷時5年製作，還原台灣半導體產業崛起的關鍵歷程，致敬產業的先行者，也讓觀眾思考台灣在全球科技舞台上的定位與價值。

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蕭菊貞今天因故未能出席，CNEX視納華仁共同創辦人暨董事長蔣顯斌在映後QA時提到，這部片用「拼圖」的方式來做，而非先寫完腳本再定點採訪，對於有熱忱做紀錄片的學生，蔣顯斌提點，紀錄片種類非常多，「我自己也都還在學，所以大家要儘量看。」你的眼睛代表你對於這個社會，跟全世界的辨識能力、識讀能力，透過觀看紀錄片不斷地增長。書店裡，小說以外的論說文、記敘文、抒情文，全都屬於非虛構類，而在影像，這都是所謂的紀錄片。

蔣顯斌還提到，要開始「認識、挖掘你身邊最關心的題目」，「紀錄片對我來講，它是一個私塾，做這部紀錄片，我們花了5年，5年之前，跟5年之後的我，是不一樣的我，」它是你給自己的一些功課，而你把這個功課，用你的才智，花下你的時間，絕對不會浪費，對於這個土地，你認識的愈深，你做出來的作品，就愈有份量。

《造山者-世紀的賭注》製片蔣顯斌（中）說，影片沒用到的訪談，將打包成口述歷史，捐給清大跟交大。（記者黃政嘉攝）

2025桃園電影節在桃知道威秀影城辦《造山者-世紀的賭注》專場觀影。（記者黃政嘉攝）

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