高雄山區包辦全台雨量前十名！最高破9百毫米 6站在桃源

氣象署統計全台累計雨量，今天前十名測站都在高雄山區。圖為晚間9點50分數據。（氣象署提供）

2025/07/30 23:55

首次上稿 23:28

更新時間 23:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕受西南氣流影響，高雄山區暴雨幾乎「落歸剛欸」！氣象署發布的數據截至今晚11點20分，全台單日累積雨量前10名測站都在高雄山區，10站全破500毫米，最高901毫米，包括雨量最高測站小關山在內，有6站在桃源區。

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高雄山區豪雨不停，市長陳其邁原定明（31）天上午出席高雄市立高級中等以下學校114學年度新卸任校長布達暨交接典禮，晚間宣布改由副市長李懷仁代表出席。

氣象署統計到今晚11點20分，全台累積雨量前10名測站依序為小關山901毫米（桃源）、桃源區公所820.5毫米、溪南768.5毫米（桃源）、高中728毫米（桃源）、民生653毫米（那瑪夏）、寶山637毫米（桃源）、多納林道628毫米（茂林）、復興627毫米（桃源）、竹林623毫米（六龜）、民權582毫米（那瑪夏）。

陳其邁指出，市府前天已撤離土石流紅色警戒、黃色警戒，及大規模坍塌警戒區共2370位居民，今晚進一步預防性撤離六龜寶來社區345人（非保全戶），總撤離人數達到2715人，都在晚間9點半全數完成，確保居民安全。

他說，晚間豪雨絲毫沒有停歇，分別打給桃源區長杜司偉、那瑪夏區長孔賢傑關心山區雨勢及災情，也請他們務必保持戒備，如有需求市府將全力投入各種支援。

截至晚間9點50分，高雄山區24小時累積雨量多處超過600毫米，其中，桃源區小關山更已破800毫米，雨量非常驚人量，有非常高的致災風險，市府團隊及區公所都嚴陣以待，希望一切平安。

氣象署晚間更新今天累積雨量紀錄，最高測站已破900毫米。（氣象署提供）

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