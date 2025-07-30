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    今年小琉球最長「非自願關島」 自願留島客創高

    小琉球航線停航前的浪況如同海盜船。（記者陳彥廷攝）

    小琉球航線停航前的浪況如同海盜船。（記者陳彥廷攝）

    2025/07/30 22:34

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球航班暑假旺季遭風浪影響甚鉅，本週西南氣流影響下，這波停航是今年最久的一次，從昨天上午11點起算到週四整天，超過2天半都不會開船，小琉球受天災影響「非自願性關島」，有趣的是，島上「自願留島」民眾創下今年最多的278人，旅遊業者指出，應該是來都來了，待大浪平復後再返回本島。

    暑假前3週，有2個週日（7月6日、7月20日）因海面風浪停航，停航1天半或2天左右，這次僅是西南氣流，停航時間卻最久，顯見西南氣流降雨量嚴峻，但也剛好避開今天俄羅斯勘察加半島超大地震造成的海嘯威脅。

    船班停駛後遊客量不多，一般做觀光客生意的店面大多沒開，對人生地不熟的外地客而言，食、行變得相對困難，因此相關單位在每回航班停航後，都會進行「自願留島」調查做為紀錄，這次停航經統計，自願留島多達278人。

    島上民宿業者說，開不開船一般人難預估，大多數人寧願提早回去，避免還要多請假；若留在島上無風雨，遊客則可享受幾乎沒有什麼人的小琉球，如同世外桃源。

    業者表示，但有風雨就不同了，遊客只能困在民宿內，能吃到新鮮、熱騰騰的食物就變得非常困難，民宿主人也可能因風雨無法幫忙客人料理，大多會安排客人延期，在航班可預期下再前來旅遊。

    導遊則指出，因這次是週間停航，因此自願留島的遊客可能認為船班很快會復航，基於「來都來了」就乾脆留島，但沒料到西南氣流造成停航期間比颱風還長，現在也只能等這波風雨過後、風平浪靜後再回台，航程也比較不會顛簸。

    不少遊客趕著最末班船回台。（記者陳彥廷攝）

    不少遊客趕著最末班船回台。（記者陳彥廷攝）

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