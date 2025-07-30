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    花火節閉幕、武轎踩街登場 澎湖旅遊新亮點

    澎湖武轎踩街，為今年花火節畫下圓滿句點。（記者劉禹慶攝）

    澎湖武轎踩街，為今年花火節畫下圓滿句點。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/30 22:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節昨（29）日晚間圓滿結束，今（30）日晚間舉行「花火炫武遊西瀛武轎踩街閉幕活動」，由縣長陳光復和議長陳毓仁共同點燃象徵啟程的起馬炮。16頂造型各異、聲光效果十足的武轎，自石滬廣場出發，搭配七彩燈光、乾冰及噴射火焰，吸引眾多民眾與遊客駐足觀賞，馬公市中正路鬧區人聲鼎沸，瞬間成為繽紛絢爛的不夜城。

    陳光復表示，武轎文化在澎湖縣武轎總會推動下，逐漸年輕化與創新化。許多年輕人以巧思與創意設計神轎，加入科技元素，讓傳統信仰文化展現新風貌。透過踩街活動不僅延續宮廟文化，更結合觀光節慶，打造澎湖另一項具特色的旅遊亮點，成為吸引遊客的新焦點。

    活動由外垵國小戰鼓威龍開場，搭配肚皮舞與澎湖康安宮傳統藝術團的涼傘表演炒熱氣氛。晚上8時整，踩街隊伍從石滬廣場出發，途經中正路、民生路、建國路、馬公城隍廟、光明路、重慶街、仁愛路、民權路及新生路等路段，沿途熱鬧非凡，充滿嘉年華氛圍。活動最終於馬公三官殿圓滿落幕，為今年花火節劃下精彩又具文化深度的句點。

    參與武轎大會師的廟宇分別是，林投鳳凰殿、龍門安良廟、尖山顯濟殿、案山北極殿、內垵內塹宮、南甲海靈殿、重光威靈殿、後寮威靈宮、風櫃温王殿、馬公中聖會、中寮代天宮、赤崁龍德宮、白坑玉聖殿、南寮保寧宮、菓葉聖帝廟、鼎灣開帝殿。

    澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁共同點燃起馬炮。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁共同點燃起馬炮。（記者劉禹慶攝）

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