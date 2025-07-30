風災後又遇728豪雨 嘉南部分區域畜牧品項納天災現金救助

農業部公告嘉義縣、台南市的畜牧品項天災現金救助。（農業部提供）

2025/07/30 22:06

〔記者楊媛婷／台北報導〕在丹娜絲風災重擊後，嘉南地區於7月28日起又逢豪雨，農業部今（30日）公告嘉義縣東石鄉、水上鄉、新港鄉、六腳鄉、朴子市的畜牧全品項，以及台南後壁區、六甲區的雞全品項都納天災現金救助與低利貸款，也派員進駐雲嘉南災後復原前進指揮所，協助復建。

728豪雨截至今下午5時，已造成2926萬元農損，其中還沒自丹娜絲風災復原的嘉南地區再受重擊，農業部表示，嘉義縣東石鄉、水上鄉、新港鄉、六腳鄉、朴子市-畜牧全品項（含畜禽及畜禽舍、堆肥舍），以及台南市後壁區、六甲區雞（全品項）都納入天災現金救助與低利貸款。

請繼續往下閱讀...

農業部表示，因應丹娜絲風災、708豪雨救助申請受理期間尚未截止，為避免畜禽死亡認定，已函請地方政府可將2次災害的畜禽損失合併計算，以協助畜牧場盡速復養復建，但不可重複申請，申報死亡的總隻數也要在畜牧場登記規模以下。

農業部表示，為協助受災區的畜禽飼養場進行防疫清消作業，已17日釋出防疫消毒劑，提供地方動物防疫機關執行災區畜牧場及周邊公共區域消毒，目前已完成264場次消毒作業，另有34場將等到災損物清除後，儘速排定消毒時程，也商請環境部協助縣市政府，加速清除豪雨與颱風造成的農、畜、漁產業廢棄物，以降低病原傳播風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法