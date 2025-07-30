西南氣流降雨高峰！中南部持續有雨 週四北部高溫逾35度

中央氣象署指出，今晚至明日清晨仍是降雨高峰，苗栗以南平地需注意致災性短延時強降雨，白天後雖西南氣流減弱，但南部仍有大雨或豪雨。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/30 21:40

〔記者林志怡／台北報導〕西南氣流持續影響台灣，中央氣象署指出，今日中南部局部地區雨量達到超大豪雨等級，今晚至明日清晨仍是降雨高峰，苗栗以南平地需注意致災性短延時強降雨，白天後雖西南氣流減弱，但南部仍有大雨或豪雨，大台北、東北部地區則需注意午後雷陣雨帶來的較大雨勢。

中央氣象署預報員朱美霖指出，截至今日晚間7時，嘉義梅山測得最大時雨量118.5毫米，嘉義竹崎則有最大3小時雨量210毫米，高雄茂林有最大24小時雨量683毫米，另雲嘉、高雄山區普遍有時雨量100毫米以上，且高屏山區24小時累積雨量普遍有500毫米以上，達超大豪雨等級。

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朱美霖表示，今晚至明日清晨持續受到西南氣流影響，中南部地區持續有顯著雨勢發生，且因風向略有轉變，中南部平地降雨將更加明顯；明天白天西南風減弱，南部仍有大雨或豪雨，大台北、東北部有午後雷陣雨；明晚至後天白天持續受西南風影響，且週末將有下一波西南風增強。

此外，氣溫方面，受到西南風背風沉降影響，明新竹以北最高溫可達34至35度，大台北、基隆、桃竹地區局部高溫35度以上，苗栗、中部、東半部地區氣溫約32至33度，南部地區受降雨影響，高溫約落在28至29度。

受到西南風背風沉降影響，明新竹以北最高溫可達34至35度，大台北、基隆、桃竹地區局部高溫35度以上。（圖為中央氣象署提供）

定量降水預報12小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

7/30降雨情況。（圖為中央氣象署提供）

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