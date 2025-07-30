批教長喊「沒有118課綱」不負責任 歷史老師：應體制化、常態化研修

反課綱運動十週年系列座談第二場「108課綱的誕生與未竟之業」，由反課綱運動參與學生簡子涵（右1）主持，邀請歷史教師深根聯盟成員黃惠貞（左1）、中研院社會所兼任研究員張茂桂（左2） 及前課審會大會學生代表劉千萍（右2）與會。（記者劉信德攝）

2025/07/30 22:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕反課綱運動屆滿10週年，近日有一連串論壇，今天談論主題是未竟之業。歷史老師疾呼，課綱調整不應被窄化為統獨，而是一種教育正常化的「轉型正義」，且應該符合年輕世代所需，並批評教育部長鄭英耀所稱「沒有118課綱」是不負責任，認為課綱應該體制化、常態化、有延續性。

當年參與反課綱運動成員舉辦「反課綱10週年系列座談」，今天主題是「108課綱的誕生與未竟之業」，邀請中研院社會所兼任研究員張茂桂、歷史教師深根聯盟成員黃惠貞、反課綱運動參與學生簡子涵、前課審會大會學生代表劉千萍等人分享。

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課綱實行後，張茂桂認為遭遇包括教科書來不及改變、教師有適應上的落差、師培機構的適應落差、特殊利益團體的利用與扭曲、升學制度改變學習動機、家長有適應期、資源分配及配套難以滿足各方並顧及城鄉落差、一直缺乏有效的政策評估等問題。而他認為政策評估是最大的問題，因為要深入持續觀察與評估，是不容易的事情，也不會是隨便人在媒體喊一喊就能評斷。

對於課綱的新興挑戰，張茂桂指出，如何客觀處理中華民國現況與歷史的關係以及處理共同體的情感問題？如何客觀認識當代中國的政治經濟體制與人權體制？如何客觀認識國際政經局勢、地緣政治問題？同時也必須正視AI所帶來的革命性改變對於整體社會、下一代教育的作用與影響等。

黃惠貞則分享，反課綱應該不叫「反課綱」，而是「反對微調課綱」，這運動的貢獻在於，一群老師與學生在告訴社會，課綱很政治。竟然課綱做了100年才有人出來指出這項問題，所以這是種轉型正義，不是去中國化、去皇民化，也不是台灣化，只是想要讓教育正常化。且課綱審議中每個人都應該有話語權，並透過民主機制妥協出共識。

但課綱調整始終被窄化成統獨，黃惠貞認為，歷史教育要對年輕人未來有用，比起認識唐朝均田制，台美關稅應該更重要，因此必須與時俱進。她話鋒一轉，對於鄭英耀上任時曾稱「沒有118課綱」，批評「不負責任」，未來年輕世代有更新的挑戰要面對，「怎麼會是108弄的東西就夠了？應該114就要開始弄」，課綱應被體制化、常態化、要有延續性，透過公開化、透明化、長期、持續、穩定對話方式進行，盼118、128課綱持續研修。

中研院社會所兼任研究員張茂桂。（記者劉信德攝）

歷史教師深根聯盟成員黃惠貞。（記者劉信德攝）

反課綱運動參與學生簡子涵。（記者劉信德攝）

前課審會大會學生代表劉千萍。（記者劉信德攝）

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