本報攝影記者田裕華與陳志曲 2025台灣新聞攝影大賽獲獎

田裕華於去年9月前越南峴港旅遊，在峴港靈應寺參觀觀音大佛像時，以相機將彌猴的動態與佛像的靜態凝結在畫面中，這張『彌勒佛笑看彌勒猴』為題的圖文照片，獲得2025台灣新聞攝影大賽圖文特寫類第二名。（記者田裕華攝）

2025/07/30 21:20

〔記者田裕華、陳志曲／台北報導〕台灣新聞攝影大賽為台灣新聞攝影界的大事，本報攝影記者田裕華與陳志曲參加2025台灣新聞攝影大賽，分別拿下圖文特寫類第二名與一般新聞類第三名。

攝影記者田裕華於去年9月到越南峴港旅遊，當行程來到峴港靈應寺參觀觀音大佛像時，忽然被眼前一群生動活潑跳躍玩耍，卻不畏懼觀光客的當地野生獼猴所吸引。於是拿起相機，運用高速快門的凝結特性，捕捉掌握住小獼猴跳耀在彌勒佛像頭頂上，撒野可愛的瞬間萌樣，並以『彌勒佛笑看彌勒猴』為題的圖文照片，獲得圖文特寫類第二名。

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攝影記者陳志曲則是在去年8月到巴黎拍攝奧林匹克運動會，拍攝男子羽球雙打四強賽時，除了拍攝場上李洋與王齊麟的賽況之外，更注意到場邊有不少觀眾舉著加油標語，其中一位台灣女球迷拿著台灣形狀寫有「台灣加油」的標語為麟洋配加油，引起保全關切。

對於攝影記者而言，只要是新聞現場發生的事件，都會是記者鏡頭的守備畫面，女球迷以堅毅的神情，舉著台灣加油圖卡，為台灣選手加油的畫面，也成為奧運賽事中值得關注的焦點。記者以這張照片參加比賽，拿下一般新聞類第三名。

台灣新聞攝影大賽為台灣新聞攝影界的重要獎項，囊括的面向十分廣泛，從平面攝影的一般新聞、突發新聞、當代熱點、體育新聞、自然環境與科技、藝術文化與娛樂、圖文特寫、肖像類到網路影音新聞，平面與影音都有設置獎項，今年因應台灣拿下世界棒球12強冠軍，更增設中職世界棒球12強賽特別獎。

陳志曲在去年8月前往巴黎拍攝奧林匹克運動會，在男子羽球雙打李洋與王齊麟進行四強賽時，拍攝到一位台灣女球迷以堅毅的表情，拿著台灣形狀寫有「台灣加油」的標語為麟洋配加油，引起保全關切。這張照片拿下2025台灣新聞攝影大賽一般新聞類第三名。（記者陳志曲攝）

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