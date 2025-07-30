為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    本報攝影記者田裕華與陳志曲 2025台灣新聞攝影大賽獲獎

    田裕華於去年9月前越南峴港旅遊，在峴港靈應寺參觀觀音大佛像時，以相機將彌猴的動態與佛像的靜態凝結在畫面中，這張『彌勒佛笑看彌勒猴』為題的圖文照片，獲得2025台灣新聞攝影大賽圖文特寫類第二名。（記者田裕華攝）

    田裕華於去年9月前越南峴港旅遊，在峴港靈應寺參觀觀音大佛像時，以相機將彌猴的動態與佛像的靜態凝結在畫面中，這張『彌勒佛笑看彌勒猴』為題的圖文照片，獲得2025台灣新聞攝影大賽圖文特寫類第二名。（記者田裕華攝）

    2025/07/30 21:20

    〔記者田裕華、陳志曲／台北報導〕台灣新聞攝影大賽為台灣新聞攝影界的大事，本報攝影記者田裕華與陳志曲參加2025台灣新聞攝影大賽，分別拿下圖文特寫類第二名與一般新聞類第三名。

    攝影記者田裕華於去年9月到越南峴港旅遊，當行程來到峴港靈應寺參觀觀音大佛像時，忽然被眼前一群生動活潑跳躍玩耍，卻不畏懼觀光客的當地野生獼猴所吸引。於是拿起相機，運用高速快門的凝結特性，捕捉掌握住小獼猴跳耀在彌勒佛像頭頂上，撒野可愛的瞬間萌樣，並以『彌勒佛笑看彌勒猴』為題的圖文照片，獲得圖文特寫類第二名。

    攝影記者陳志曲則是在去年8月到巴黎拍攝奧林匹克運動會，拍攝男子羽球雙打四強賽時，除了拍攝場上李洋與王齊麟的賽況之外，更注意到場邊有不少觀眾舉著加油標語，其中一位台灣女球迷拿著台灣形狀寫有「台灣加油」的標語為麟洋配加油，引起保全關切。

    對於攝影記者而言，只要是新聞現場發生的事件，都會是記者鏡頭的守備畫面，女球迷以堅毅的神情，舉著台灣加油圖卡，為台灣選手加油的畫面，也成為奧運賽事中值得關注的焦點。記者以這張照片參加比賽，拿下一般新聞類第三名。

    台灣新聞攝影大賽為台灣新聞攝影界的重要獎項，囊括的面向十分廣泛，從平面攝影的一般新聞、突發新聞、當代熱點、體育新聞、自然環境與科技、藝術文化與娛樂、圖文特寫、肖像類到網路影音新聞，平面與影音都有設置獎項，今年因應台灣拿下世界棒球12強冠軍，更增設中職世界棒球12強賽特別獎。

    陳志曲在去年8月前往巴黎拍攝奧林匹克運動會，在男子羽球雙打李洋與王齊麟進行四強賽時，拍攝到一位台灣女球迷以堅毅的表情，拿著台灣形狀寫有「台灣加油」的標語為麟洋配加油，引起保全關切。這張照片拿下2025台灣新聞攝影大賽一般新聞類第三名。（記者陳志曲攝）

    陳志曲在去年8月前往巴黎拍攝奧林匹克運動會，在男子羽球雙打李洋與王齊麟進行四強賽時，拍攝到一位台灣女球迷以堅毅的表情，拿著台灣形狀寫有「台灣加油」的標語為麟洋配加油，引起保全關切。這張照片拿下2025台灣新聞攝影大賽一般新聞類第三名。（記者陳志曲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播