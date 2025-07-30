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    小琉球綠蠵龜中「槳」慘死 海巡送最後一程

    綠蠵龜打撈上岸後，發現整個龜殼遭擊打四分五裂、甚至「殼」開肉綻，海生館初判為螺槳擊打死亡，畫面相當驚悚。（海巡單位提供）

    綠蠵龜打撈上岸後，發現整個龜殼遭擊打四分五裂、甚至「殼」開肉綻，海生館初判為螺槳擊打死亡，畫面相當驚悚。（海巡單位提供）

    2025/07/30 21:19

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東琉球鄉因西南氣流致「關島」，但在航線停開前夕，卻發生海洋生態悲歌。1隻碩大的綠蠵龜被人發現在港區載浮載沉，打撈後發現已死亡，且被打到「殼開肉綻」，最後一量測，竟是長達95公分的成年綠蠵龜，這也讓長年進行海龜救傷的國立海洋生物博物館（海生館）助理研究員李宗賢直說「可惜」。

    小琉球安檢所人員前天早晨於港口進行安檢時，突然發現有海龜在水面載浮載沉，且明顯不具繼續游泳能力，趕緊請來支援進行打撈，由於該海龜體型碩大，費盡九牛二虎之力才撈上岸。

    海龜打撈上岸後，發現整個龜殼遭擊打四分五裂、甚至「殼」開肉綻，畫面相當驚悚。小琉球安檢所指出，經拍照送交屏東縣政府及海生館群組，初判為螺槳擊打死亡，屏縣府同意由安檢所記錄體長等資料後就地掩埋。

    海巡署指出，該海龜長達95公分，於鄰近中澳沙灘南側覓地，抬送海龜到場後掩埋。進行海龜救傷及事後理學解剖已10多年的李宗賢說，以往救傷或解剖的個體大多為亞成體（即青少年），這種碩大的成體海龜非常罕見，已長至如此年齡，卻仍閃不過死劫，相當可惜。

    小琉球安檢所指出，經拍照後，屏縣府同意由安檢所記錄體長等資料就地掩埋。（海巡單位提供）

    小琉球安檢所指出，經拍照後，屏縣府同意由安檢所記錄體長等資料就地掩埋。（海巡單位提供）

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