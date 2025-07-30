桃園市機關車位夜間、假日釋出供停車 第一波估9月底上路

桃園市政府規劃釋出機關車位，供民眾夜間、假日停車，解決市區停車問題。圖為環保局舊司法園區，下班後停車數量大減。（記者謝武雄攝）

2025/07/30 20:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府交通局為達到資源共享、也解決部分地區假日、夜間不易停車問題，正在調查機關、單位停車場夜間、假日釋放車位開放給民眾停車，預計9月底可提供第一波約150個車位。

停車管理科長巫秀堅說，公務機關有很多停車位無論是提供給員工或洽公的民眾停放，但下班以後及假日就顯得空蕩蕩，加上公務機關很多都是在鬧區或住宅區，當地夜間或假日停車需求大，因此開放停車可以達到資源共享目的。

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他也提到，初步考量環保局舊司法園區、捷工局舊水利會大樓、公所及戶政、地政、衛生、稅務等提供民眾洽公車位的單位，共享停車位管理部分則會發包給專業的公司經營，至於開放停車的收益，會扣除管理成本後，將盈餘全數回饋給提供停車位的單位，以提高單位意願。

巫秀堅說，由於資源共享的停車位分散在各地與傳統的路外停車場並不相同，因此管理方式是以網路平台方式來管理，目前規劃資源共享停車是採取實名制，加入會員後才可以到網路平台預約停車時段，這也保證一定可以停得到車位，屆時這個民眾只要在指定時間到達現場停車即可，如果違約的話未來則會取消預約資格作為懲處；舉例民眾小陳預約某單位停車場第15號車位晚上9點到11點要停車2小時，小陳9點準時停車，結果11點40分才離開，由於小陳只預約停車2小時，後面時段已經有其他人預約，小陳的做法就屬於違規，除了多停車的時段要收費外，小陳也會被列入拒絕往來戶。

巫秀堅說，事實上，很多市區假日停車需求都很大，如果能開放機關、單位或學校於假日或夜間停車，的確能紓解停車問題，其中學校必須考量校園安全問題，因此前提是必須要管理、分流。

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