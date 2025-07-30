為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園市機關車位夜間、假日釋出供停車 第一波估9月底上路

    桃園市政府規劃釋出機關車位，供民眾夜間、假日停車，解決市區停車問題。圖為環保局舊司法園區，下班後停車數量大減。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府規劃釋出機關車位，供民眾夜間、假日停車，解決市區停車問題。圖為環保局舊司法園區，下班後停車數量大減。（記者謝武雄攝）

    2025/07/30 20:56

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府交通局為達到資源共享、也解決部分地區假日、夜間不易停車問題，正在調查機關、單位停車場夜間、假日釋放車位開放給民眾停車，預計9月底可提供第一波約150個車位。

    停車管理科長巫秀堅說，公務機關有很多停車位無論是提供給員工或洽公的民眾停放，但下班以後及假日就顯得空蕩蕩，加上公務機關很多都是在鬧區或住宅區，當地夜間或假日停車需求大，因此開放停車可以達到資源共享目的。

    他也提到，初步考量環保局舊司法園區、捷工局舊水利會大樓、公所及戶政、地政、衛生、稅務等提供民眾洽公車位的單位，共享停車位管理部分則會發包給專業的公司經營，至於開放停車的收益，會扣除管理成本後，將盈餘全數回饋給提供停車位的單位，以提高單位意願。

    巫秀堅說，由於資源共享的停車位分散在各地與傳統的路外停車場並不相同，因此管理方式是以網路平台方式來管理，目前規劃資源共享停車是採取實名制，加入會員後才可以到網路平台預約停車時段，這也保證一定可以停得到車位，屆時這個民眾只要在指定時間到達現場停車即可，如果違約的話未來則會取消預約資格作為懲處；舉例民眾小陳預約某單位停車場第15號車位晚上9點到11點要停車2小時，小陳9點準時停車，結果11點40分才離開，由於小陳只預約停車2小時，後面時段已經有其他人預約，小陳的做法就屬於違規，除了多停車的時段要收費外，小陳也會被列入拒絕往來戶。

    巫秀堅說，事實上，很多市區假日停車需求都很大，如果能開放機關、單位或學校於假日或夜間停車，的確能紓解停車問題，其中學校必須考量校園安全問題，因此前提是必須要管理、分流。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播