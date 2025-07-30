為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    滿街貸款布條！埔里剛拆300條又冒出 「林小姐」等著接罰單

    埔里清潔隊拆除林小姐紓困貸款布條，並告發懸掛行為人。（埔里鎮公所清潔隊提供）

    埔里清潔隊拆除林小姐紓困貸款布條，並告發懸掛行為人。（埔里鎮公所清潔隊提供）

    2025/07/30 20:35

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮公所清潔隊本月中旬才拆掉300多條「王太太」地下錢莊貸款布條，近日又出現「林小姐」、「錢小姐」等新布條再掛滿街，清潔隊長陳俊宏日前目擊「林小姐」紓困貸款布條掛上去，立即請隊員向警方調閱路口監視器畫面，從車牌追出人，已寄發裁處書給該車主，開罰6000元及須環境講習4小時。

    埔里鎮33里屢見「王太太」地下錢莊貸款布條，埔里鎮長廖志城擔心民眾需要用錢而向地下錢莊借款，更擔心很多詐騙集團以紓困貸款名義，讓民眾掉入詐騙陷阱，失財還可能犯罪，要求清潔隊拆除。本月中旬清潔隊拆掉300條「王太太」布條，最近「王太太」變少，但螢光綠布條主題改成「林小姐」紓困貸款，另外也增加鮮艷的鵝黃底加桃紅邊的「錢小姐」個人小額信貸布條，只是新一批布條的「林小姐」、「錢小姐」字體比較小。

    由於清潔隊從地下錢莊貸款布條印的電話，查不到製作者的個資，也無法當場逮到懸掛行為人，因此都無法告發開罰行為人，近日埔里清潔隊長陳俊宏眼尖發現有剛掛上的「林小姐」紓困貸款，請隊員馬上向埔里警方調監視畫面，果然看到懸掛布條的人車，也拍到車牌。

    經警方協助下查到車主的資料，清潔隊已對蔡姓車主寄發裁處書，依違反廢棄物清理法第27條第1項第10款規定，對蔡男繳罰新台幣6000元，並要參加環境講習4小時。

    清潔隊長陳俊宏表示，該名車主接到裁罰書後，若有異議可提申訴，若不是他開車，就必須明確舉證。

    埔里鎮清潔隊七月中旬才拆掉大批的王太太地下錢莊貸款布條。（埔里鎮公所清潔隊提供）

    埔里鎮清潔隊七月中旬才拆掉大批的王太太地下錢莊貸款布條。（埔里鎮公所清潔隊提供）

    懸掛林小姐紓困貸款的兩名男子被監視鏡頭拍到。（埔里鎮公所清潔隊提供）

    懸掛林小姐紓困貸款的兩名男子被監視鏡頭拍到。（埔里鎮公所清潔隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播