滿街貸款布條！埔里剛拆300條又冒出 「林小姐」等著接罰單

埔里清潔隊拆除林小姐紓困貸款布條，並告發懸掛行為人。（埔里鎮公所清潔隊提供）

2025/07/30 20:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮公所清潔隊本月中旬才拆掉300多條「王太太」地下錢莊貸款布條，近日又出現「林小姐」、「錢小姐」等新布條再掛滿街，清潔隊長陳俊宏日前目擊「林小姐」紓困貸款布條掛上去，立即請隊員向警方調閱路口監視器畫面，從車牌追出人，已寄發裁處書給該車主，開罰6000元及須環境講習4小時。

埔里鎮33里屢見「王太太」地下錢莊貸款布條，埔里鎮長廖志城擔心民眾需要用錢而向地下錢莊借款，更擔心很多詐騙集團以紓困貸款名義，讓民眾掉入詐騙陷阱，失財還可能犯罪，要求清潔隊拆除。本月中旬清潔隊拆掉300條「王太太」布條，最近「王太太」變少，但螢光綠布條主題改成「林小姐」紓困貸款，另外也增加鮮艷的鵝黃底加桃紅邊的「錢小姐」個人小額信貸布條，只是新一批布條的「林小姐」、「錢小姐」字體比較小。

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由於清潔隊從地下錢莊貸款布條印的電話，查不到製作者的個資，也無法當場逮到懸掛行為人，因此都無法告發開罰行為人，近日埔里清潔隊長陳俊宏眼尖發現有剛掛上的「林小姐」紓困貸款，請隊員馬上向埔里警方調監視畫面，果然看到懸掛布條的人車，也拍到車牌。

經警方協助下查到車主的資料，清潔隊已對蔡姓車主寄發裁處書，依違反廢棄物清理法第27條第1項第10款規定，對蔡男繳罰新台幣6000元，並要參加環境講習4小時。

清潔隊長陳俊宏表示，該名車主接到裁罰書後，若有異議可提申訴，若不是他開車，就必須明確舉證。

埔里鎮清潔隊七月中旬才拆掉大批的王太太地下錢莊貸款布條。（埔里鎮公所清潔隊提供）

懸掛林小姐紓困貸款的兩名男子被監視鏡頭拍到。（埔里鎮公所清潔隊提供）

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