致災豪雨炸11縣市！ 高屏紫色警戒「超大豪雨」

中央氣象署下午7點40分對全台11縣市發布豪雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

2025/07/30 20:23

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（30日）19時40分對全台11縣市發布豪雨特報，其中高雄市及屏東縣為紫色警戒「超大豪雨」，另也對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意。

氣象署表示，西南氣流影響，易有短延時強降雨，南投縣已有大豪雨發生，今晚至明日高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區及台南市山區局部豪雨或大豪雨，南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣地區及雲林縣山區有局部大雨或豪雨，台中至雲林地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

請繼續往下閱讀...

超大豪雨特報包括，高雄市、屏東縣；大豪雨特報包括，嘉義縣、台南市；豪雨特報包括，南投縣、雲林縣、嘉義市、台東縣；大雨特報包括，苗栗縣、台中市、彰化縣。

另外，中央氣象署針對「屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時45分止。氣象署提醒，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

中央氣象署針對「屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間8時45分。（擷取自中央氣象署網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法