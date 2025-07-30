西南氣流發威！高雄今晚雨量飆912.5毫米 2區達超大豪雨

高雄山區超大豪雨，多處道路中斷。（高市原民會提供）

2025/07/30 20:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕西南氣流發威，高雄山區豪雨狂炸，茂林區今晚累積雨量飆912.5毫米，茂林及桃源2區達超大豪雨等級，累積雨量包辦全國前二名，且山區雨勢持續中，提醒民眾小心警戒。

根據氣象署資料，茂林區今晚累積雨量達912.5毫米，高居全國之冠，其次為桃源區911.5毫米，全國排名第二，均達到超大豪雨等級，桃源區24小時累積雨量突破700毫米，茂林區24小時累積雨量684.5毫米，同樣包辦全國前二名。

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高雄山區今天土石流警戒範圍擴大，新增9條土石流黃色警戒，累計95條潛勢溪流警戒，增達5處大規模崩塌潛勢區警戒，市府擴大撤離美濃區200多人，累計8區共撤離2539人，明天持續豪雨警戒防災。

氣象署今晚持續對高雄發布豪雨特報，今晚至明日高雄市山區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄氣象站表示，今晚至明天清晨，西南氣流持續挾帶豐沛水氣，將持續影響高雄地區，山區降雨仍須特別留意，雨區也易往平地擴展，請民眾做好防災準備，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。

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