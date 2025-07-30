嘉義縣山區6鄉7/31停班停課

嘉義縣政府公告明天山區6鄉停班停課。（記者蔡宗勳翻攝）

2025/07/30 19:41

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府今晚公告，梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉7月31日（星期四）停止上班、停止上課。

縣府指出，依據中央氣象署今（30）日19時發布的雨量預測及土石流潛勢溪流等資料，梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉7/31未來24小時累積雨量預估達150-300毫米，已達停班停課標準，因而宣布明（31）日嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、中埔鄉、大埔鄉及阿里山鄉停止上班、停止上課，其餘鄉鎮市正常上班正常上課。

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縣府說，明日仍有大雨或局部豪雨發生，提醒縣民往來通行留意短延時強降雨，注意自身安全；另因連續降雨及山區大雨影響造成部分道路中斷封閉管制，又山區土石鬆軟，提醒民眾非必要避免前往山區，並請注意行車安全。

另外，阿里山工務段因應山區大雨，台18線阿里山公路68.5-88公里福山到阿里山遊樂區路段已於今晚6點預警性封閉，明天早上8點再視天候狀況再決定開放通行。

嘉義縣政府宣布阿里山鄉、竹崎鄉明天停止上班、上課，因此位處阿里山國家森林遊樂區內沼平、神木線配合停駛。

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