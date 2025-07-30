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    11億「家園復原慰助金」 行政院：本週內讓民眾收到錢

    行政院成立「行政院114年7月颱風豪雨雲嘉南災害復原前進指揮所」，指揮官、行政院政委陳金德今（30）日邀集相關中央部會現地進行工作調度。（行政院提供）

    行政院成立「行政院114年7月颱風豪雨雲嘉南災害復原前進指揮所」，指揮官、行政院政委陳金德今（30）日邀集相關中央部會現地進行工作調度。（行政院提供）

    2025/07/30 20:05

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院成立「行政院114年7月颱風豪雨雲嘉南災害復原前進指揮所」，指揮官、行政院政委陳金德今（30）日邀集相關中央部會現地進行工作調度；另補助前波受損民宅「家園復原慰助金」11億元，陸續完成2萬6400餘件受理，希望本週內讓民眾收到慰助款項。

    行政院說，賑災基金會已於21日公布「丹娜絲風災募款帳號」，募款期間為今年7月21日至8月20日止；而有關0728西南氣流水災部分，行政院已成立「雲嘉南災害復原前進指揮所」，現由陳金德擔任指揮官，盤整及統籌協調中央及地方政府資源，未來若有成立0728雲嘉南水災賑災專戶的需求時，將由前進指揮所綜合評估後再做進一步的討論。

    針對台南市報告民宅損害及修繕情形，陳金德指出，行政院已撥出「家園復原慰助金」11億元，經市府統計，已有2萬6400餘件受理；另針對民眾反映過去災後補助程序過於繁瑣問題，市府已簡化屋損補助申請流程，只要具備實質居住事實，民眾僅需提交申請表、損壞照片、切結書與領款收據等基本資料，即可完成申請。

    為加速民眾家園復原，陳金德特別要求台南市各區區長協助，以戶為單位，並依「從優、從簡、從速」為原則儘速發放，期於本週內讓民眾收到慰助款項。至於民宅修繕過程，請內政部國土署協助統整原物料供應管道，聯繫生產工廠及大盤商，建立合理價格參考區間。

    陳金德並請勞動部在合於法規下，讓目前承建工程的營造業者所聘僱具有工程經驗的外籍營造工，可投入並儘速完成雲嘉南災後民宅修復工程。另請台南市政府主動公開修繕廠商資訊，建立供需平台，便於民眾接洽廠商。

    陳金德說，除台南市受災部分外，也會立即對嘉義等受災縣市提出協處。另為加速受災區域環境清潔，陳指揮官也請國防部支援廢棄物清理等輔助作業，未來若有各區人力需求，將由台南市政府民政局作為統一窗口，與後備指揮部聯繫協助人力支援調度，儘速回復民眾家園。

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