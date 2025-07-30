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    桃園機場無人機偵防系統 2年查獲送辦28件

    桃園國際機場四周禁止遙控無人機及有礙飛安物體活動，違者可罰30至150萬元。紅線區禁止無人機活動，黃線區自地面或水面起算200呎禁止無人機活動。（桃機提供）

    桃園國際機場四周禁止遙控無人機及有礙飛安物體活動，違者可罰30至150萬元。紅線區禁止無人機活動，黃線區自地面或水面起算200呎禁止無人機活動。（桃機提供）

    2025/07/30 19:23

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為降低飛安風險，桃園國際機場周邊禁止無人機升空，但查處卻困難重重。為即時掌握並防堵違法升空，桃機建置無人機偵防系統，2023年6月啟動迄今，累計偵獲並送民航局查處28件。

    桃機公司表示，無人機偵防系統尚未建置時，會收到民眾或機師目擊無人機飛行的通報，但從地面或空中目視，不一定能精確掌握無人機及操作者位置，因此收到通報後，先全面暫停南北跑道航機起降，並派員到現場查看，確認狀況排除後，才恢復航機起降。

    建置無人機偵防系統之後，桃機公司即可第一時間掌握違法無人機及操作者的位置，並啟動區域聯防，跨單位派員趕往現場逮人；並依據無人機位置，判斷是否需要暫停起降，甚至劃出暫停起降範圍，而非南北跑道全面暫停運作，將航班影響降至最低。

    桃機公司說明，無人機偵防系統是在交通部與國防部協助下，委請國家中山科學研究院分階段建置，並請航空警察局、桃園市政府警察局加入區域聯防，接獲通報時趕赴現場逮人。

    無人機偵防系統導入先進偵測技術，即時偵防機場周邊無人機活動，2023年6月啟動至今年7月，偵獲並送民航局查處的違規無人機活動共計28件。最近一起發生於7月28日下午4點40分，桃園市大園區三石里距離23L跑道頭約850公尺處，偵獲可疑無人機活動，隨即啟動區域聯防機制，下午4時53分解除狀況。

    桃機公司表示，無人機偵防系統有效提升飛航安全與降低機場營運受影響程度，違規無人機活動也大幅減少。提醒民眾，機場四周禁止遙控無人機及有礙飛安物體活動，違者依民用航空法可罰30至150萬元。

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