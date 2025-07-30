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    學生交通意外增加 蔣萬安：校園推動宣導 從小建立道安意識

    學生是交通意外常見族群，台北市交通局與教育局合作，啟動交通安全教育訪視輔導，加強教師研習，也引導學生觀察周遭交安議題，提出解決策略等。圖為北市府今進行道安會報。（記者甘孟霖攝）

    學生是交通意外常見族群，台北市交通局與教育局合作，啟動交通安全教育訪視輔導，加強教師研習，也引導學生觀察周遭交安議題，提出解決策略等。圖為北市府今進行道安會報。（記者甘孟霖攝）

    2025/07/30 19:28

    〔記者甘孟霖／台北報導〕學生一直是交通意外常見族群，近年來也有增長趨勢，包含學生無照駕駛、校園周圍發生意外事故，以及學生在上學途中發生交通事故等。台北市交通局與教育局合作，啟動交通安全教育訪視輔導，每年訪視40至45所學校，加強教師研習，也引導學生觀察周遭交安議題，提出解決策略等。

    交通局統計，台北市交通意外中，當事人為學生、或發生在校園周圍的案件有增長趨勢，台北市長蔣萬安日前指示相關單位，在交通安全教育訪視輔導過程中，加強校園及學生的交通安全教育，降低學生及校園周圍交通意外事件發生數。

    教育局今（30日）於市府道安會報專案報告交通安全教育訪視及輔導執行成果，採分組、分年作業辦理，6年完成一輪訪評，今年5月進行國小21所、國中9所、高中職10所訪評作業；針對不同年齡層學生有不同重點，如高中職加強「無照駕駛」教育課程，國中階段則針對「自行車」規範加以宣導。

    此外也舉辦各類交通安全活動，建置學生通學資料與運用，利用學區肇事熱點資料用於教學宣導。當中，也引導學生觀察生活周遭交通安全相關議題，提出解決策略，如和平高中以「大安區安居街人本交通計畫設計構想」，參與小論文競賽獲特優；又如113年參與式預算，南港高工以「南行人道」提案，獲得高中職學校推廣教育課程提案交流論壇佳作。

    蔣萬安裁示，學生的交通安全意識從小建立起，孩子長大後開始騎車、開車，對交通安全影響非常大，因此針對認真推動交通宣導的學校，教育局也應該要彙整具體成果，提供給其他學校參考、學習。

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