南投高中校長傅國樑榮退 十大傑出青年校友廖倉祥接任

國立南投高中30日舉行卸、新任校長交接典禮，由卸任校長傅國樑（左）交棒給新任校長廖倉祥（右）。（南投高中提供）

2025/07/30 20:01

〔記者張協昇／南投報導〕國立南投高中今（30日）舉行卸、新任校長交接典禮，由卸任校長傅國樑交棒給原任國立新竹高工學務主任的廖倉祥。廖倉祥是南投高中校友，曾獲得過全國十大傑出青年，他致詞時表示，身為校友，將以過來人的身分陪伴投高師生，一起圓夢，以熱忱、專業、感恩為核心，延續南投高中優良傳統，推動教育創新、強化學校特色，營造有溫度的學習環境。

南投高中卸任校長傅國樑在投高任滿5年屆齡退休，除退休前榮獲師鐸獎外，並將轉任台中私立光華高工校長，繼續作育英才。傅國樑致詞時感性地表示，人生最美的過程就是能與志同道合的人同行，謝謝大家這些年來的支持與鼓勵，讓他能在教育舞台上盡情奉獻。

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新任的廖倉祥校長，畢業於台灣師範大學工業教育系，並取得清華大學教育與學習科技學系碩士學位。值得一提的是當年他就讀南投高中時，就曾在全國技藝競賽，榮獲金手獎第1名，其後更代表我國參加世界賽，榮獲第2名，任職新竹高工期間，也獲得過全國十大傑出青年、師鐸獎及杏壇芬芳錄。

國立南投高中新任校長廖倉祥表示，將推動教育創新、強化學校特色，營造有溫度的學習環境。（南投高中提供）

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