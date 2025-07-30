高鐵延伸宜蘭挨批黑箱作業 交通部鐵道局澄清三大疑慮

高鐵延伸到宜蘭遭批評黑箱作業。圖為高鐵南港站。（記者吳亮儀攝）

2025/07/30 18:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕民眾投書「黑箱中奔馳的宜蘭高鐵」，批評交通部鐵道局黑箱作業，也掐死台鐵公司的未來。交通部鐵道局今天（30日）針對三大疑慮澄清，並強調都有把資訊公開，且地方說明會一率參加，從沒有不配合的狀況。

交通部鐵道局主任秘書陳慧君表示，高鐵宜蘭延伸計畫自啟動規劃到至今都依法公告、辦理公開說明會、公聽會與環評審查，並設有專屬資訊平台，提供計畫詳盡資訊及計畫歷程（https://hsr2yilan.com/）。她也強調，民代辦理的地方說明會鐵道局也一律配合參加，並無「不主動、不通知、資訊不公開」情況。

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外界質疑「農地被劃入無通知」說法，陳慧君表示，目前環評階段為初步規劃路廊，土地徵收尚未啟動，依法須在「細部設計階段」路權圖核定後才能確定需地範圍，屆時才會依法逐戶通知並公告辦理土地協議價購說明會，目前進行的是所有大型交通建設都需經歷的規劃與審查過程，並未迴避程序。

外界也質疑「高鐵造成台鐵虧損、掐死台鐵未來」，陳慧君強調這沒有依據，並指出，自2007年高鐵通車以來，台鐵在路網整合與分工下與高鐵形成互補，高鐵專責中長程運輸、台鐵聚焦短程與通勤服務，反而提升台鐵運能與服務品質，台鐵營收與運量都有成長，旅運效率提升，鐵路運輸資源分配也更合理。

另外，外界指稱高鐵評估隱匿或扭曲資料，陳慧君強調這不是事實，各計畫規劃過程中資料都隨時檢討持續更新，計畫數據更新包括基年調整到2024年，行車時間起訖點一致化性，效益面則納入花東往返西部的旅行時間節省，並排除高鐵特定區土地效益，所有修正都將在後續環評審查程序澄清說明。

此外，陳慧君指出，高鐵設計標準原本就是考量高速營運的環境，對於邊坡、落石、強風、豪雨等工程設計都是高規格標準，若將台鐵遭遇災害直接套用於高鐵，不僅忽視路權差異，更與工程設計事實不符。高鐵將採全線A型路權（全封閉無平交道），風險反而較低，且建構完整的天然災害偵測與告警系統，安全性更具保障。

陳慧君表示，鐵道局立場絕非「硬推」，而是歷經多年研究與地方政府、公眾討論，依據法定程序配合審查。目前計畫於環境影響評估與綜合規劃作業中，未來當配合審議結果辦理。鐵道局尊重不同意見，也持續優化溝通方式，歡迎社會各界共同監督。

高鐵延伸到宜蘭路線圖。（鐵道局提供）

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