屏科大獲贈千萬元先進表型農業實驗室 強化智慧農業研究

助理教授鍾興穎示範未來功能。（記者陳彥廷攝）

2025/07/30 19:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為強化智慧農業研究能量，台灣海博特股份有限公司捐贈價值達千萬元級的「先進表型農業實驗室」予國立屏東科技大學（簡稱屏科大），今天舉辦揭牌暨捐贈典禮，海博特公司董事長張簡慶賓說，屏科大的多位老師因為客製化的需求，讓台博特是不斷的精進，如此已成長為中國進口植培系統的第一品牌，回捐也盼業界能提昇整體競爭力。

新建置的「先進表型農業實驗室」以植物表型體學（Phenomics）為核心，整合高通量感測與人工智慧（AI）分析技術，探索作物外觀、生理與性狀變化，儀器則包括多光譜影像平台與高光譜影像系統、植物影像拍攝棚、3D重建與點雲分析工具及自動化數據分析系統，具備完整的作物非破壞性分析能力。

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儀式上包括校長張金龍、張簡慶賓、農學院長徐睿良、副院長劉俊宏、植物醫學系主任林宜賢、科技農業進修學士學位學程主任彭克仲、農園生產系主任梁佑慎、助理教授鍾興穎、助理教授張嘉熒及生物機電工程系副教授陳建興等到場，見證屏科大智慧農業技術領域邁出關鍵里程碑。

助理教授鍾興穎表示，研究團隊透過這些設備將開發可量化、可視化並可預測作物生長與表現的關鍵技術，實驗室同時配備有兩間完全人工光型植物工廠，可調光譜與光量的人工光、降溫、加溫、加濕、除濕、風速及二氧化碳濃度等皆可控制，能模擬出各種環境下植物生長不同表型，再藉由多種光學相機累積數據，成為未來屏科大農學院邁向AI農業的重要武器。

張簡慶賓說，台灣海博特的成長受屏科大很多老師協助，回饋目的就為培養人才，透過實驗室調控找出最佳條件，然後用高通量等資料進行資料庫的建立，數據也可以直接進入業界。

實驗室同時配備有兩間完全人工光型植物工廠，可調光譜與光量之人工光、降溫、加溫、加濕、除濕、風速，以及二氧化碳濃度等皆可控制，模擬各種環境下植物生長不同之表型。（記者陳彥廷攝）

實驗室同時配備有兩間完全人工光型植物工廠，左起校長張金龍、鍾興穎及張簡慶賓。（記者陳彥廷攝）

實驗室同時配備有兩間完全人工光型植物工廠，可調光譜與光量之人工光、降溫、加溫、加濕、除濕、風速，以及二氧化碳濃度等皆可控制，模擬各種環境下植物生長不同之表型，校長張金龍也特地到場了解。（記者陳彥廷攝）

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