超越校園實踐終身學習 台中退休2師榮獲「教育奉獻獎」

教育奉獻獎得主、中市沙鹿區鹿峰國小退休校長紀肇聲開設油畫課程，學員橫跨各年齡層，推廣終身學習。（教育局提供）

2025/07/30 18:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕教育部公布今年「教育奉獻獎」，台中市有2位退休教育人員榮獲殊榮，分別為沙鹿區鹿峰國小退休校長紀肇聲，以及西屯區大鵬國小退休教師林益生，2人「退而不休」，持續以實際行動傳遞對教育的熱情與使命感。

紀肇聲多年來致力於品德與藝術教育的推廣，退休後依然積極參與教師研習、擔任講師，並於沙鹿區鹿峰國小及清水區建國國小設立「品德楷模獎」，至今表揚近60位品德優異學生，深受好評。他活躍於社區藝術教育，擔任志工，指導長者繪畫，2019年起在志玄基金會清水終身學習中心開設油畫課程，推廣終身學習。

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林益生老師則是閱讀教育的推動者，退休後持續關注校園閱讀環境，帶領志工團隊投入13所學校圖書館改造，進行書架翻新、館藏整理、閱讀角設計等，打造舒適溫馨的閱讀空間，成為學童喜愛的學習基地；也積極投入社區樂齡教育，設計適合長者的閱讀課程，透過知識與陪伴，為長者帶來成長樂趣與充實生命。

台中市教育奉獻獎獲獎人數，與桃園市、台南市並列全國第一，教育局長蔣偉民表示，紀肇聲校長與林益生老師退休後持續將教育愛心擴展至社區，讓教育影響力超越校園，深植人心，以實際行動實踐終身學習與教育無涯的理念，是台中市教育的光榮與驕傲。

教育奉獻獎得主、西屯區大鵬國小教師林益生是閱讀教育的推動者，退休後持續關注校園閱讀環境，帶領志工團隊投入13所學校圖書館改造。（教育局提供）

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