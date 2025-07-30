為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超越校園實踐終身學習 台中退休2師榮獲「教育奉獻獎」

    教育奉獻獎得主、中市沙鹿區鹿峰國小退休校長紀肇聲開設油畫課程，學員橫跨各年齡層，推廣終身學習。（教育局提供）

    教育奉獻獎得主、中市沙鹿區鹿峰國小退休校長紀肇聲開設油畫課程，學員橫跨各年齡層，推廣終身學習。（教育局提供）

    2025/07/30 18:58

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕教育部公布今年「教育奉獻獎」，台中市有2位退休教育人員榮獲殊榮，分別為沙鹿區鹿峰國小退休校長紀肇聲，以及西屯區大鵬國小退休教師林益生，2人「退而不休」，持續以實際行動傳遞對教育的熱情與使命感。

    紀肇聲多年來致力於品德與藝術教育的推廣，退休後依然積極參與教師研習、擔任講師，並於沙鹿區鹿峰國小及清水區建國國小設立「品德楷模獎」，至今表揚近60位品德優異學生，深受好評。他活躍於社區藝術教育，擔任志工，指導長者繪畫，2019年起在志玄基金會清水終身學習中心開設油畫課程，推廣終身學習。

    林益生老師則是閱讀教育的推動者，退休後持續關注校園閱讀環境，帶領志工團隊投入13所學校圖書館改造，進行書架翻新、館藏整理、閱讀角設計等，打造舒適溫馨的閱讀空間，成為學童喜愛的學習基地；也積極投入社區樂齡教育，設計適合長者的閱讀課程，透過知識與陪伴，為長者帶來成長樂趣與充實生命。

    台中市教育奉獻獎獲獎人數，與桃園市、台南市並列全國第一，教育局長蔣偉民表示，紀肇聲校長與林益生老師退休後持續將教育愛心擴展至社區，讓教育影響力超越校園，深植人心，以實際行動實踐終身學習與教育無涯的理念，是台中市教育的光榮與驕傲。

    教育奉獻獎得主、西屯區大鵬國小教師林益生是閱讀教育的推動者，退休後持續關注校園閱讀環境，帶領志工團隊投入13所學校圖書館改造。（教育局提供）

    教育奉獻獎得主、西屯區大鵬國小教師林益生是閱讀教育的推動者，退休後持續關注校園閱讀環境，帶領志工團隊投入13所學校圖書館改造。（教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播