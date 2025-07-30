竹縣寶山鄉雙林路土石崩落 單車道雙向通行

新竹縣寶山鄉雙林路昨晚發生土石崩落形似「走山」意外，目前現場僅能單線雙向通行。（寶山鄉公所提供）

2025/07/30 18:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉雙林路1段420巷附近昨天晚上發生大面積土石崩落，鄉長邱振瑋以「走山」形容。導致附近的電線桿與路燈被波及倒塌且一度發生電線走火，造成交通一度完全中斷。鄉公所獲報後，由寶山分駐所到場封路，寶山消防分隊滅火，經台電會同漏夜搶修後，目前仍僅能靠單車道雙向通行，現場仍持續挖除土方搶修中。

公所表示，這起土石崩落事件發生於昨晚6點、雙林路1段420巷，目視崩落長度約100公尺，一度造成道路完全中斷。事發後，台電全力應變，在事發約1個小時後完成該區域段的電力切除，隨即迅速恢復周邊住戶的供電。

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公所表示，土石滑落處是某大型建案的邊境，周邊並無住戶受困、受災。公所搶修團隊於昨晚8點左右開始清運土方，歷經約7個小時的努力，到今天清晨5點左右完成土方清運和路面初步清潔。

鄉長邱振瑋下午到場會勘，初步研判這次土石崩落可能跟大型建案的老舊簡易水土保持設施不堪連續豪雨襲擊有關，但確實原因還待釐清。他已爭取縣府工務處協助，且將於週五、8月1日請土木技師會勘，再研議如何進行後續的水土保持工作。

崩落的土石一度波及現場一排電桿和路燈，導致該區域斷電。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉長邱振瑋（左1）今天下午到場會勘災害搶救進展。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉長邱振瑋（面對鏡頭右）今天下午到場會勘災害搶救進展。（寶山鄉公所提供）

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