屋頂掀落災情慘重 台南號召青年志工助丈量

台南市府公開招募丈量志工助力災後復原。（台南市府研考會提供）

2025/07/30 19:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲風災造成台南地區民宅遭受嚴重損害，申請屋損案件突破2萬4千戶，特別是屋頂掀落情形普遍。為加速災後重建進程，南市政府即日起啟動「災區建築損害丈量行動」，由研究發展考核委員會公開招募具空間相關背景的大專院校暑期志工，運用專業知識投入丈量實務，協助災民重建家園。

這次行動由市政府號召就讀建築、土木、地政、都市計畫、航測、GIS等大專學生加入志工行列。志工將深入受災社區，實地協助丈量住宅基地面積，估算屋頂重建所需面積，並進行數據記錄與影像留存，作為後續重建設計與工程的重要依據。

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研考會表示，此次志工行動不僅是技術支援，更是一場「實作學習」與「社會關懷」的結合。期盼透過青年專才的投入，讓重建工作更迅速、精準，也讓未來的空間專業人才在現場學習中體會公共服務的價值與責任。

市長黃偉哲表示，災後重建不僅需要資源與工程，更需要人與人之間的溫度。他鼓勵青年學子走出教室、走進社區，發揮所學專業，在關鍵時刻成為災民重建路上的堅強後盾。

志工行動自即日起啟動，服務地點遍及南市轄內受災區域，實際地點與時間將依排班另行通知，並可彈性調整。凡具備基本測量知識的相關系所學生，皆可報名參與。報名方式填寫報名表單並寄至信箱：youthtainan@gmail.com（收件後將另行通知）；報名表單下載：https://reurl.cc/4N40o3。

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