海嘯警報解除！蘭嶼測得最大浪高12公分 氣象署：餘震威脅待觀察

中央氣象署解除海嘯警報。（取自中央氣象署官網）

2025/07/30 18:12

〔記者林志怡／台北報導〕俄羅斯堪察加半島東部外海今日上午發生規模8.8的地震並引發海嘯，其中蘭嶼測得最大海嘯波高度12公分，傍晚17時10分評估海嘯風險解除，氣象署宣布解除海嘯警報，但未來堪察加半島附近發生餘震機率高，是否再造成海嘯，氣象署會持續接收最新訊息並視情況啟動應變機制。

中央氣象署指出，台灣今日11時40分發布海嘯警報，首波海嘯波於13時18分抵達，後陸續影響台灣沿海地區，蘭嶼於14時09分測得最大海嘯高度12公分，其次為成功、小琉球、東港的7公分，根據中央氣象署潮位站觀測，海嘯波浪已經陸續抵達沿岸，經研判海嘯的威脅解除，故於17時10分解除海嘯警報。

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中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，雖然目前海嘯警報已經解除，但海象仍會受到許多因素影響，出現異常的波浪高度，比如近期西南氣流仍持續帶來較大浪高與長浪威脅，民眾前往海邊仍要注意最新海象變化資訊。

吳健富也提到，這次堪察加半島外海的地震規模達到8.8，後續發生餘震的機會相當高，規模從大到小都有可能，是否會再引起海嘯威脅，中央氣象署會持續接收太平洋海嘯中心、美國地質調查所、日本氣象廳等最新資訊，並評估對台灣的威脅，啟動相應的應變機制。

此外，對於這次海嘯高度預警，吳健富說，模式預估希望料敵為先，但海嘯模式預報需要非常細緻的海底與沿岸地形資料才可能減少誤差，目前就現實層面來說有一定的困難，因此預報內容勢必與現實情況有落差，氣象署也會基於保護民眾考量，儘量讓民眾可以接收到天然災害相關資訊。

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