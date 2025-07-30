中南部雨災！蔬菜批發價每公斤漲至49.2元 北農啟動平價作業

台北市市場處表示，為穩定蔬菜價格波動，要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過大台北地區超市通路於7月31日至8月7日釋出平穩價格蔬菜總計約70公噸。（北農提供）

2025/07/30 17:52

〔記者孫唯容／台北報導〕台灣中南部為蔬菜產區，7月初受丹娜絲颱風豪雨影響，產量減少3至4成，目前尚在復耕中，7月28日再受豪雨侵襲，導致復耕生長狀況受影響，台北市果菜批發市場表示，29日蔬菜批發價格每公斤上揚至49.2元，已啟動平價作業。

台北市市場處表示，為穩定蔬菜價格波動，要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過大台北地區超市通路於7月31日至8月7日釋出平穩價格蔬菜總計約70公噸，包括牛心番茄52元/盒 （約2~3粒）、日本山藥178元/支、國產馬鈴薯39元/盒 （約2~3粒）、進口洋蔥38元/袋（約2~3粒）、有機黑木耳38元/盒（約200克）、履歷紅蘿蔔35元/包（約2~4條）、履歷鮮香菇59元/盒（約200克）、韓國大白菜（切）65元/個、進口青花菜49元/粒、特販蘿蔔35元/條、美國西洋芹85元/袋、鮮採香菇36元/包、嚴選黃肉地瓜39元/袋、鮮採秀珍菇36元/包、鮮採黑木耳36元/包、鮮採杏鮑菇36元/包，歡迎民眾選購。

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台北市市場處說明，平價作業實施期間，北農嚴選電商平台專案推出平價有機蔬菜箱，每箱內容物包含7包葉菜類、3包根莖類、3包菇菌類，共計13包，每箱699元含運費，每日限量300箱。倘後續天候穩定蔬菜復耕順利，採收供應將逐漸恢復正常。

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