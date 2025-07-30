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    基隆港東岸郵輪廣場串接工程延宕 基隆審計室檢討

    連接港區郵輪廣場與市民廣場工程延宕，基隆市審計室要求市府改善。（記者盧賢秀攝）

    連接港區郵輪廣場與市民廣場工程延宕，基隆市審計室要求市府改善。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/30 18:57

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港東岸郵輪廣場串接工程串聯基隆港郵輪廣場與東岸市區景點，因東岸商場訴訟案決定連接東岸商場的平台不做了，還有部分施工範圍用地未及時取得，致工期延宕，審計部基隆審計室要求市府研議妥善處理。市府說，工程預估9月中旬完工。

    基隆市政府為串聯基隆港區及東岸市區景點，讓民眾可以從港灣經景觀平台到市民廣場、東岸停車場與商場大樓，同時可以連結到廟口、基隆塔等景點，原本預定2024年8月下旬完工，但因為變更設計及工期展延，工程延宕至今。

    審計部基隆審計室在決算報告中指出，這項工程之所以會延宕，主要原因是部分施工範圍用地，包括了郵輪廣場、市民廣場等處，因工務處與都發處等單位工程施工，市府未能及時取得用地交由施工單位施工，主辦單位也未積極協調解決，才導致工期延宕。

    另外，原本設計該平台會連通東岸停車場與商場，因為市府與東岸商場目前有產權糾紛，市府今年4月決議暫施作東岸商場的連通道工程。

    市府說，持續召開工程督導會議，協助排除用地取得遭遇困難及管控施工進度，同時工程受技術與天候影響，預計9月中旬完工；原規劃通往東岸商場的連通道，因仍受法院假處分限制，將待爭取解除後再施作。

    麗星郵輪「領航星號」今天首航基隆港，預估今年外籍旅客將突破36萬人次。（記者盧賢秀攝）

    麗星郵輪「領航星號」今天首航基隆港，預估今年外籍旅客將突破36萬人次。（記者盧賢秀攝）

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