拍到了！彰化3社區出現石虎蹤跡 白天也現身

社區自動監測攝影機拍下石虎現蹤畫面，確認牠們在白天也會活動。（縣府提供）

2025/07/30 17:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今年（2025）年6月12日三讀通過《彰化縣石虎保育自治條例》，成為繼苗栗、台中之後，全台第3個完成立法保育石虎的縣市。不過早在條例通過前，縣府就已著手行動，從2024年起推動「石虎棲地生態服務給付計畫」，補助5個社區組成巡守隊、各裝設4台監測攝影機，總計20台，結果在和美嘉寶、芬園大竹與大埔共3個社區拍到石虎現蹤，畫面曝光讓愛虎人士振奮不已。

農業處表示，調查顯示石虎活動廊道自南投、台中沿著貓羅溪、烏溪進入北彰化地區，是牠們的重要棲息地。石虎是台灣唯一原生貓科動物，數量稀少，屬於瀕臨絕種的保育類，彰化縣不斷傳出石虎路殺事件，去年就有7隻死於車輪下，今年在溪州一帶也救到一隻年幼石虎，不過上個月又接獲鹿港一起路殺通報，顯然保育仍有挑戰。

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目前參與巡守的5個社區包括芬園大竹、大埔、彰化市台鳳、和美嘉寶與花壇長沙，各社區均裝設4台攝影機，若長時間未拍到畫面或有發現足跡，會彈性調整監測點。據了解，已有3個社區成功拍攝到石虎活動的珍貴影像，出沒時間涵蓋白天與夜晚。

為鼓勵社區參與保育，縣府每月補助巡守隊5000元，協助守護棲地，也提供高額獎勵金，只要拍到石虎影像就發5萬元。截至目前已發出15萬元獎勵金。

農業處林務暨野生動物保護科長蘇啟懷指出，目前尚無法確認是否為同一隻石虎或不同個體，後續將透過影像進行比對。縣府也委託農業部石虎專家、嘉義大學副教授劉建男主導監測計畫，分析影像掌握石虎熱點與活動路徑，作為保育政策參考依據。

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