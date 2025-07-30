台南風災屋損慰助 累積發放近3千萬元

風災住屋毀損慰助金陸續撥款，累積已發出近3千萬元。（台南市府提供）

2025/07/30 17:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風強風豪雨侵襲台南，造成溪北地區嚴重受創，台南市政府立即啟動相關救扶助措施，提供包括「災害救助金」、「住屋毀損慰助金」及「車輛泡水或外力毀損慰助金」等各項協助，以及相關租稅減免，累積發放近3000萬元。

南市府獲行政院「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」補助之後，已於28日起陸續撥款至各區公所，由各區公所發放予申辦的災民。據民政局統計，截至今日「住屋毀損慰助金」已撥補1782件申請案，累積發放金額約2987萬元，各項補助、救助金也將陸續發放。

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台南市長黃偉哲表示，市府團隊及各區公所在災後第一時間即啟動各項搶修復原工作及慰助金申請，以從寬、從優、從速原則，受理災民的補助申請。他也感謝中央鼎力協助，讓補助款項順利到位，解決災民的燃眉之急。

市府表示，風災過後市府在11個災情嚴重的行政區設立聯合服務中心，假日不打烊受理各項慰助金申辦，預計現場服務至8月10日。另外，市府官網的一站式服務平台，也提供各項慰助金線上申辦，方便民眾自由選擇適合的申請方式。

同時，市府在12個受災較嚴重的行政區設立94個里服務據點，動員人力協助補助申辦作業，針對獨居長者、身心障礙或行動不便者等個案，區公所也提供到府服務，讓受災民眾能早日收到補助款項，回復正常生活。

社會局指出，截至目前各界捐款總額突破7300萬元，同時招募志工中已有703人實地投入56處災區，協助獨居長者與身障家庭清理家園。災區175個關懷據點也皆恢復供餐，已於7月17日全面恢復運作。

南市府在11個災情嚴重的行政區設立聯合服務中心，假日不打烊受理各項慰助金申辦。（台南市府提供）

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