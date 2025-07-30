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    東港溪出海口掀巨浪！琉球線船班停航 未見明顯海嘯水位

    長浪持續打入東港溪。（記者陳彥廷攝）

    長浪持續打入東港溪。（記者陳彥廷攝）

    2025/07/30 17:06

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕俄羅斯堪察加半島今天上午發生規模8.8的大地震，氣象署預估海嘯下午1點半左右開始影響南台灣。逢天文大潮就易淹的屏東沿海成為關注焦點，不過，當地觀浪民眾說，浪高及海嘯吸回再反撲的現象都沒有發現，與平常差不多。

    屏東東港溪出海口溪水及海浪互相激打，形成巨浪，琉球線船班昨天中午就已全面停駛，週五才會恢復正常，出海口處今天仍不斷捲入大量巨浪。

    長期在當地觀浪的在地人指出，若是真的海嘯，新園、東港到枋寮沿岸海岸都太過低，等同全無防護，海水可能會捲入內陸鄉鎮，今天雖有聽聞海嘯國家級警報，但實際上現場沒有特別發現水位有漲高，或甚至水線吸回再倒湧情形，今天的浪就是往常的高度，並沒特別高。

    氣象署預估會發生浪高約30公分到100公分的海嘯，海巡署依照警告管制海灘，要求觀浪民眾遠離。

    東港鎮海沙灘的防波堤激起大浪，但當地人認為與平常無異。（記者陳彥廷攝）

    東港鎮海沙灘的防波堤激起大浪，但當地人認為與平常無異。（記者陳彥廷攝）

    東港鎮海沙灘的防波堤激起大浪，但當地人認為與平常無異。（記者陳彥廷攝）

    東港鎮海沙灘的防波堤激起大浪，但當地人認為與平常無異。（記者陳彥廷攝）

    海巡署人員到海邊管制。（記者陳彥廷攝）

    海巡署人員到海邊管制。（記者陳彥廷攝）

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