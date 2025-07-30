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    家長怨幼童在屏東縣民公園氣墊區玩耍受傷沒人理 縣府回應了！

    氧墊遊具雖然好玩，但仍有其危險性。此為示意圖，非事發氣墊。（記者葉永騫攝）

    氧墊遊具雖然好玩，但仍有其危險性。此為示意圖，非事發氣墊。（記者葉永騫攝）

    2025/07/30 17:07

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣民公園親子樂園森呼C冒險倉氣墊區27日發生一名幼童在遊玩時受傷意外，家長批評沒有工作人員協助處理，並向縣長信箱投訴。縣府文化處表示，廠商說明當天有工作人員協助擦藥，現場也有監視器可以調閱，如果有受傷，保險可以理賠。

    屏東縣政府近期在縣民公園舉辦夏日狂歡祭，吸引了許多民眾參加，進而帶動由廠商經營在縣民公園親子樂園森呼C冒險倉人氣，但27日下午1點多卻發生一名家長帶著3歲的幼童在氣墊區遊玩時，遭到其他孩子踩踏，造成頭、臉等多處紅腫，家長反應施暴的孩童及家長事後離開，現場工作人員沒有任何協助，要求醫護支援卻說下午3點才開，質疑相關單位沒有做好安全措施。

    家長除了向縣長信箱反應外，也要求縣府應該調閱監視器釐清真相，園方應常駐醫護站，工作人員應接受兒童安全及危機處理再訓練，不能輕忽這個事情的嚴重性。

    縣府文化處表示，經詢問承包廠商了解，現場工作人員在事發時有協助擦藥，事發時家長第一時間沒有在現場，至於幼童被踩踏情形，可以調閱現場的監視畫面釐清真相，而相關醫療費用有保險可以支付，並沒有置之不理的情形。

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