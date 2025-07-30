海嘯來了? 台南沿海僅堪比大潮 居民鬆口氣

台南北門雙春海岸海浪洶湧。（記者楊金城攝）

2025/07/30 16:58

〔記者楊金城／台南報導〕俄羅斯遠東堪察加半島外海今天（30日）上午7點25分發生強震引發海嘯，今天下午2點在台南北門雙春、井仔腳、蘆竹溝觀察浪高約跟滿潮一樣，潮水上升不到1公尺，讓台南沿海北門、將軍、七股居民鬆口氣。

氣象署發布的海嘯警訊，預估約在今天下午1點31分後影響台灣西南沿海，在台南沿海約在今天下午2點是滿潮，一波波海浪打上雙春濱海遊憩區的海岸，在雙春的八掌溪出海口、急水溪出海口只見挾雜泥沙的灰黑色滾滾大浪湧上岸，看起來就跟平常大潮一樣，分不清是不是海嘯。

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遊憩區顧問李愷人指出，丹娜絲風災過後，加上西南氣流帶來的豪大雨，今天海浪比平常大些，且因上游沖下大量泥沙，海浪混濁，沙灘留下大批漂流木。

在北門井仔腳鹽田海堤眺望北門潟湖，潟湖因有沙洲保護，內海較為平靜，但大浪仍會從沙洲潮口湧進潟湖，北門商圈理事長洪有志說，井仔腳因有沙洲和海堤保護，降低海嘯威脅。

在北門蘆竹溝漁港，可見大浪從潮口進來北門潟湖，漁港的水位上升86公分，當地蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長、蚵農邱永仁說，今天下午1點半開始逢滿潮，潮水幾乎與漁港堤岸等高，但比起上週天文大潮上漲1.29公尺小了些，讓蘆竹溝居民鬆口氣，但仍會小心海嘯威脅。

此外，七股六成排水的防潮閘門完成關閉、將軍青鯤鯓（青山漁港）倒伏堰立起，抽水站戒備，七股西寮社區600公尺防洪牆緊急加高、將軍區青鯤鯓社區西南航道堤防加高都在丹娜絲風災後完成，防洪牆高度提升60公分，降低海嘯、颱風暴潮可能帶來的危害。

台南北門井仔腳海浪無異狀。（記者楊金城攝）

北門蘆竹溝漁港眺望北門潟湖和外海。（邱永仁提供）

將軍區青鯤鯓社區西南航道堤防加高。（南市水利局提供）

七股六成排水的防潮閘門完成關閉。（南市水利局提供）

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