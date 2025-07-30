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    澎管處一年四季遊 秋之奇岩季踩線團開航

    桶盤嶼壯觀玄武岩柱，成為澎湖奇岩美景代表。（記者劉禹慶攝）

    桶盤嶼壯觀玄武岩柱，成為澎湖奇岩美景代表。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/30 17:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島由火山運動造成，以玄武岩地質為主，因此交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推出一年四季遊行程，秋季以奇岩為主題，今（30）日踩線團先行，規劃2天1夜遊程，遍訪澎湖奇岩美景，首日前進北寮奎壁山摩西分海、金色雙島（虎井、桶盤）。

    台灣夏季旅遊勝地澎湖，不僅擁有迷人的夏季風光，更是一座四季皆宜的度假勝地，為打破遊客對澎湖旅遊的刻板印象，澎管處積極整合在地豐富的生態旅遊資源，推出「澎湖四季旅遊」系列活動，以「四季澎湖灣，精彩一籮筐」為主軸，精選各季節最具代表性的旅遊體驗，包含「冬-訪古季」、「春-賞鷗季」、「夏-石滬季」及「秋-奇岩季」，透過結合生態導覽、手作體驗與走讀等多元方式，以永續旅遊為核心理念，邀請國內外旅客深入探索澎湖之美，感受菊島四季變化的無窮魅力。

    今日媒體踩線團首日行程，以【秋奇岩】為主題，造訪被譽為「全球10大秘境島嶼」之一的虎井嶼，深入巷弄感受島嶼的神秘與寧靜，接著登上有「澎湖黃石公園」美稱的桶盤嶼，近距離欣賞壯觀的柱狀玄武岩；本島的地質景觀則探索奎壁山地質公園與「摩西分海」的赤嶼地景。

    由於虎井與桶盤合稱為金色雙島，扼控馬公港出入門戶，不僅戰略位置重要，更是馬公市公所的離島觀光重鎮，馬公市公所刻在虎井舉辦金色雙島藝術季，各式大型貓偶氣球放置在已廢校虎井國小校園，成為重要觀光地標。

    澎管處秋之奇岩踩線團，巧遇馬公市公所金色雙島藝術季。（記者劉禹慶攝）

    澎管處秋之奇岩踩線團，巧遇馬公市公所金色雙島藝術季。（記者劉禹慶攝）

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