環團評比8縣市淨零自治條例 宜縣、新北及台中整體表現亮眼

環團今日舉辦「縣市淨零自治條例評比報告公布座談會」，綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷表示，此次評比中以宜蘭縣、新北市及台中市整體表現最為亮眼。（記者黃宜靜攝）

2025/07/30 17:02

〔記者黃宜靜／台北報導〕隨著全球淨零排放進程加速，台灣各地方政府陸續訂定2050淨零目標，目前已有8縣市自發性制定淨零自治條例；為此，環團進行條文內容與社會溝通品質的雙重評比，其中宜蘭縣、新北市及台中市整體表現最為亮眼，有明確的減碳目標、權責分工，並針對再生能源、建築能效規範等設計。

綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會及台灣氣候行動網絡研究中心今（30）日舉辦「縣市淨零自治條例評比報告公布座談會」。綠盟表示，台灣各地方政府陸續訂定2050淨零目標，自2021年以來已有超過一半的縣市宣布相關承諾。目前台北市、高雄市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市、新北市與宜蘭縣共8縣市，自發性制定淨零自治條例。

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綠盟研究員劉如意表示，此次評比針對8縣市的淨零自治條例，進行條文內容與社會溝通品質的雙重評比，涵蓋政策目標與治理機制、再生能源推動、淨零建築、低碳運輸、公民參與等5面向，共計16項指標。

綠盟資深研究員陳詩婷指出，上述縣市中，以宜蘭、新北及台中整體表現最為亮眼，具備明確減碳目標、多元部門權責分工、再生能源義務與建築能效規範等制度設計。其中宜蘭結合地熱、漁業等在地特性，訂定規範，並將2030、2050再生能源設置目標入法，因此取得亮眼成績。

新北與台中則在建築、交通、工業部門皆有具體的管制目標，陳詩婷說明，前者明訂用電大戶條款適用對象，並要求公有建築物及達一定規模建築物，設置智慧化能源調控系統等；後者則針對多元建物規範再生能源設置義務、明定運具電動化基礎設施要求與政策工具，也輔導燃煤工業鍋爐及燃煤汽電共生鍋爐，優先使用廢棄物再利用衍生燃料、初級固體生質燃料或氣體燃料。

陳詩婷指出，在條例訂定過程的社會溝通部分，宜蘭、台南表現最佳，宜蘭除舉辦公聽會與專家會議外，邀請社區組織、居民與NGO參與，針對觀光與農業等在地議題進行溝通，調整條文內容；台南市則在溝通對象的多元性與資訊透明度上表現出高度執行力，並在活動前後公開資訊與紀錄。

陳詩婷強調，多數縣市在既有建築能耗改善、再生能源目標設定、用電大戶綠能責任規範、社會溝通與公民參與等面向仍有待加強，顯示地方法規制定雖已啟動，仍須持續強化策略完整性與管制強度等，以回應淨零轉型的多層次挑戰。

陳詩婷呼籲，未來欲訂定淨零自治條例的縣市，可先檢視與中央法規之銜接關係發揮互補效果，避免疊床架屋，根據在地排放現況與難減排熱點，強化具體管制策略，避免流於政策宣示。

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