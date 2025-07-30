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    南港西新里停車格垂直人行道佔路寬 新工處：今年完成改善

    南港區西新里成功路一段2號到28號區間，停車格劃設竟然與人行道垂直，導致路寬縮減，也讓交通安全產生疑慮。（記者孫唯容攝）

    南港區西新里成功路一段2號到28號區間，停車格劃設竟然與人行道垂直，導致路寬縮減，也讓交通安全產生疑慮。（記者孫唯容攝）

    2025/07/30 16:52

    〔記者孫唯容／台北報導〕南港區西新里成功路一段2號到28號區間，停車格劃設與人行道垂直，導致路寬縮減，也讓交通安全產生疑慮。西新里里長胡家瑒表示，多次在市容會報提案改成平行順向，台北市停車管理工程處都消極回應。停管處回應表示，2023年已將規劃圖交給新建工程處；新工處表示，今年8月會將街廓的兩側人行道拓寬的設計完成，並移給工務所來施作，屆時停管處就能將停車格改為順向，今年會完工。

    南港區西新里周邊近年發展成商業區，不過早些年為工業區，多為大貨車行駛，有居民指出，把停車格設計成與人行道垂直，就是為了方便貨車能下貨，但是目前已無該需求，認為應快速改善。胡家瑒表示，剛上任就在市容會報提案改成順向，她也曾為閃躲從停車格倒車的車輛，來不及煞車自摔；還有騎腳踏車的民眾差點被撞倒，但市府停管處都消極應對。

    停管處表示，2023年已將規劃路型圖交給新工處；新工處共管科科長竺宣同則指出，去年先執行55號到67號路段改完順向停車，今年8月會完成2到28號路段街廓兩側人行道拓寬的設計，後續交由工務所來施作，停管處也能將停車格改為順向，今年會完成改善。

    竺宣同表示，內湖南港人行道改善的需求量大，每年的提案都需要時間去消化，因此須要分點、分段來執行。

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